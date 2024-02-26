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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия строит участок новой железной дороги из Мариуполя в Крым (спутниковые снимки)

танки, железная дорога
Фото: Укринформ | РФ начала строительство участка новой железной дороги из Мариуполя в Крым. Фото иллюстративное

В Центре журналистских расследований уточнили, что работы на условной Восточной ветке (Ростов — Таганрог — Мариуполь) россияне не прекращали в течение всего 2023 года. Однако после ударов Сил обороны по новому мосту в районе с. Гранитное, РФ притормозила темпы.

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Российская Федерация начала подготовительные работы для дальнейшего строительства железной дороги, с помощью которой Москва запланировала соединить Ростов-на-Дону с Крымом через временно оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

"Благодаря свежим данным сейчас можно с большой вероятностью предположить, где именно новые пути будут пересекать ТОТ Юга Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Центре уточнили, что работы на условной Восточной ветке (Ростов — Таганрог — Мариуполь) не прекращались в течение всего 2023 года. В конце 2023-го — начале 2024-го годов Силы обороны Украины нанесли несколько ударов по новому железнодорожному мосту в районе с. Гранитное, притормозив темп работ.

Схематическое изображение железной дороги из Ростова в Крым. Зеленым цветом обозначены существующие пути Fullscreen
Схематическое изображение железной дороги из Ростова в Крым. Зеленым цветом обозначены существующие пути

По информации журналистов, строительство на Западной ветке (Мариуполь — Бердянск — Акимовка) оккупанты обещали начать в первом квартале 2024 года и выполнили этот обет.

"В частности, с. Осипенко, равноудаленное от двух портовых городов, станет узловой станцией, вместе с военным полигоном вблизи с. Новопетровка, который российские военные активно используют как для тренировок, так и для дислокации личного состава", — добавляют в Центре.

Восточная окраина с. Осипенко и полигон между с. Новопетровка и с. Куликовское Бердянского р-на. 25.02.2024 р. Fullscreen
Восточная окраина с. Осипенко и полигон между с. Новопетровка и с. Куликовское Бердянского р-на. 25.02.2024 р.

Из соответствующих "узлов" на восток могут тянуться две колеи. Одна, как и предполагали в Центре журналистских расследований ранее, вдоль сухопутного коридора, а за несколько километров до Мариуполя будет поворачивать на север, где, минуя с. Никольское, соединится с уже существующей железной дорогой в районе с. Кальчик (10 км от г. Мариуполь).

"Вторая — с полигона вдоль побережья Азовского моря по маршруту Новопетровка — Куликовское — Урзуф — Юрьевка — Ялта — Азовское — морской порт Мариуполя", — уточнили в материале.

Участки с признаками строительства железной дороги вблизи с. Бердянское, между с. Урзуф и Юрьевка. 25.02.2024 р. Fullscreen
Участки с признаками строительства железной дороги вблизи с. Бердянское, между с. Урзуф и Юрьевка. 25.02.2024 р.

Как сообщал в январе Центр журналистских расследований, Бердянск планируют соединить с Мариуполем по железной дороге в районе станции с. Трояны, что в 20 км к северо-западу от города.

Окрестности поселков Трояны, Новопавловка и Болгарка Бердянского р-на. 25.02.2024 р. Fullscreen
Окрестности поселков Трояны, Новопавловка и Болгарка Бердянского р-на. 25.02.2024 р.

От с. Трояны железная дорога будет следовать через с. Новопавловка параллельно береговой линии Азовского моря до с. Нововасильевка, откуда одна колея пойдет на Мелитополь, а другая — до Приазовского, откуда далее до Акимовки, которая находится на 20 километров южнее Мелитополя и, по мнению россиян, является менее достижимой для ударов Сил обороны.

Присоединиться к уже существующей ветке Мелитополь — Джанкой россияне планируют в районе с. Кирпичное, что в 10 км к северу от станции Акимовка.

Будущие узловые станции железнодорожного коридора России в пгт. Акимовка, Приазовское, и вблизи с. Воскресенка Мелитопольского р-на. 25.02.2024 р. Fullscreen
Будущие узловые станции железнодорожного коридора России в пгт. Акимовка, Приазовское, и вблизи с. Воскресенка Мелитопольского р-на. 25.02.2024 р.

Как добавляют в Центре, новую железную дорогу могут присоединить к действующей "Бердянск — Токмак" в районе станции Елизаветовка и Нельговка.

"В Бердянском районе есть еще один вероятный участок: Елизаветовка — Софиевка — Николаевка — Бердянское. Однако, этот маршрут пересекает р. Берда, поэтому без строительства нового железнодорожного моста его реализация невозможна", — уверяют журналисты.

Схематическое изображение новой железной дороги на Юге Украины. Зеленым цветом обозначены существующие пути. Fullscreen
Схематическое изображение новой железной дороги на Юге Украины. Зеленым цветом обозначены существующие пути.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ нанесли точный удар, который привел к уничтожению полудостроенного железнодорожного моста под Мариуполем, строительство которого осуществляли российские оккупанты. Кроме того, в результате атаки были уничтожены цистерны с топливом и инженерный транспорт.

Еще 6 ноября российские СМИ сообщили, что РФ начала строить железную дорогу, которая должна соединить Ростов-на-Дону с захваченным Крымом. Она будет проходить через временно оккупированную часть Запорожской области.