Через Бердянск и Мариуполь: россияне строят новую железную дорогу из Крыма (карта)

Захватчики не скрывают, что собираются вывозить новым путем зерно и различные ресурсы с захваченных территорий Украины. Они признают, что двигаться по Крымскому мосту сейчас опасно.

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Российские оккупанты начали строить железную дорогу, которая должна соединить Ростов-на-Дону с захваченным Крымом. Она будет проходить через временно оккупированную часть Запорожской области. Об этом со ссылкой на слова представителя оккупационных властей Евгения Балицкого 6 ноября проинформировали в "РИА Новости".

"Другой проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь", — заявил он.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Представитель оккупантов объяснил, что это якобы обезопасит движение железнодорожного транспорта от обстрелов Сил обороны. Он подчеркнул, что защитники сейчас атакуют железную дорогу, которая проходит вдоль Пологов на Волноваху. Кроме того, Балицкий назвал ее "устаревшей".

Пологи и Волноваха на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

"Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", — добавил он.

Напомним, 3 ноября в ЦНС информировали, что жители временно оккупированных территорий страдают от безработицы, голода и болезней. Российские захватчики вместо того, чтобы помочь, только провоцируют конфликты.

Также 3 ноября представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что оккупанты активизировались на передовой из-за приближения выборов в РФ. По его словам, врагу нужны "хоть маленькие победы".