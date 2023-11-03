"Нужны любые победы": оккупанты активизировали наступление из-за выборов в РФ, — ВСУ (видео)

По словам подполковника Владимира Фитьо, Кремль хочет заполучить хотя бы минимальные успехи в Украине, чтобы не объяснять населению, почему 300 тысяч военных больше не вернутся домой.

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Активизация оккупантов на поле боя могла произойти из-за приближающихся выборов в Российской Федерации. Об этом заявил подполковник, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире "Радио Свобода" 3 ноября.

В марте 2024 года россияне собираются провести выборы президента, поэтому удивляться попыткам наступления ВС РФ сразу на нескольких направлениях не стоит. Эти вещи взаимосвязаны, считает подполковник, и у противника осталось не так много времени.

"Им нужны любые победы, хоть маленькие, минимальные, но подать как победу. И объяснить почему более 300 тысяч военных из России уже никогда не вернутся домой, и многие из них даже никогда не будут похоронены нормально", — заявил Фитьо.

У украинской стороны сейчас есть своя определенная задача. Связана она с тем, чтобы не допустить "заморозки" конфликта, ведь в ином случае у противника будет дополнительное время, которое он использует для подготовки новой попытки штурма.

"Не допустить статики, потому что враг хочет нас остановить, чтобы мы перешли к статическому ведению боевых действий. Главная задача — двигаться и, насколько это возможно, отбрасывать врага с его позиций", — подытожил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

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Напомним, 3 ноября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский все же может рассматривать возможность проведения президентских выборов следующей весной. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, такой сценарий может привести к "беспрецедентным" вызовам.