Выборы в РФ не повлияют на помощь Запада Украине,- Березовец (видео)

Последняя резолюция в ООН признала диктатуру в России и то, что Владимир Путин будет считаться нелегитимным после 2024 года. Поэтому никаких иллюзий относительно честности и конкурентности будущих выборов в РФ у стран Запада нет.

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На Западе не привязывается к выборам в России, поскольку не считают их демократическими и конкурентными. Поэтому помощь Украине от них не будет зависеть. Об этом Фокусу рассказал политолог, журналист и капитан ВСУ Тарас Березовец.

"Никто на Западе не воспринимает уже выборы в России, как демократические. Последняя резолюция в ООН признала диктатуру в России и то, что Владимир Путин будет считаться нелегитимным после избрания его еще на один срок после 2024 года. Поэтому никаких иллюзий относительно честности и конкурентности этих выборов нет, и мы должны быть готовы, что отдельные страны Запада могут вообще не признать результаты этих выборов. Запад не привязывается к этим выборам к тому, что происходит внутри России", — сказал Березовец.

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По мнению Березовца, Запад избегает прямого столкновения с Путиным, потому что каждый шаг передачи вооружения Украине обязательно согласовывается с американскими военными.

"Мы видим, что администрация Байдена не хочет провоцировать Путина на увеличение эскалации в этой войне. Разведданные указывают, что Путин психически нестабилен. Очередная нестабильность Путина проявилась во время его визита в Пекин, когда он истерически реагировал на вопрос российского пропагандиста о передаче Украине ATACMS. Он вдруг заговорил о переговорах", — отметил Березовец.

Напомним, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным на "Один пояс — один путь" в Китае.

Ранее сообщалось, что депутат венгерского парламента Мартон Томпошео распространил видео, где слышно, как Орбан в разговоре с Путиным назвал войну в Украине "военной операцией".