Вибори в РФ не вплинуть на допомогу Заходу Україні,— Березовець (відео)

Остання резолюція в ООН визнала диктатуру в Росії і те, що Володимир Путін буде вважатися нелегітимним після 2024 року. Тому жодних ілюзій щодо чесності і конкурентності майбутніх виборів в РФ у країн Заходу немає.

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На Заході не прив'язується до виборів у Росії, оскільки не вважають їх демократичними і конкурентними. Тому допомога Україні від них не залежатиме. Про це Фокусу розповів політолог, журналіст і капітан ЗСУ Тарас Березовець.

"Ніхто на Заході не сприймає вже вибори в Росії, як демокатичні. Остання резолюція в ООН визнала диктатуру в Росії і те, що Володимир Путін буде вважатися нелегітимним після обрання його ще на один строк після 2024 року. Тому жодних ілюзій щодо чесності і конкурентності цих виборів немає, і ми маємо бути готові, що окремі країни Заходу можуть взагалі не визнати результати цих виборів. Захід не прив'язується до цих виборів до того, що відбувається всередині Росії", — сказав Березовець.

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На думку Березовця, Захід уникає прямого зіткнення з Путіним, бо кожен крок передачі озброєння Україні обов'язково узгоджується з американськими військовими.

"Ми бачимо, що адміністрація Байдена не хоче провокувати Путіна на збільшення ескалації у цій війні. Розвіддані вказують, що Путін психічно нестабільний. Чергова нестабільність Путіна виявилася під час його візиту до Пекіна , коли він істерично реагував на запитання російського пропагандиста щодо передачі Україні ATACMS. Він раптом заговорив про перемовини", — зауважив Березовець.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним на "Один пояс — один шлях" у Китаї.

Раніше повідомлялося, що депутат угорського парламенту Мартон Томпошео поширив відео, де чутно, як Орбан у розмові з Путіним назвав війну в Україні "воєнною операцією".