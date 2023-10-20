"Надеюсь, он вымыл руки": Кулеба отреагировал на встречу Орбана с Путиным

Дмитрий Кулеба отреагировал на рукопожатие Орбана с Путиным и обвинил Россию в поддержке ХАМАС.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным на "Один пояс — один путь" в Китае. Об этом сообщает France 24.

На интервью журналисты попросили отреагировать Кулебу на недавнюю встречу Орбана и Путина, во время которой первый пожал руку главе РФ.

"Надеюсь, что он по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным", — ответил министр.

"Мы лучше всех знаем, что такое война": Кулеба о конфликте Израиля и ХАМАС

Кулеба призвал "все стороны, как в Израиле, так и в Палестине", "избегать жертв среди гражданского населения и уважать статус критической гражданской инфраструктуры".

"Мы лучше всех знаем, что такое война", — добавил министр.

Кроме того, Дмитрий Кулеба обвинил Россию в поддержке ХАМАС. По его словам, накануне атаки ХАМАС Украина наблюдала активизацию российской пропаганды на арабском языке.

"В политическом плане Россия действительно получает выгоду от войны на Ближнем Востоке", — заявил он.

Говоря о поддержке Киева Соединенными штатами Америки, Кулеба отметил, что война на Ближнем Востоке и война в Украине "это не отдельные события". Он выразил уверенность, что поддержка США, будь то со стороны законодателей или общественности, будет оставаться непоколебимой, несмотря на предстоящую президентскую кампанию в США.

Встреча Орбана и Путина: детали

17 октября Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин встретились на полях международного форума по китайской инициативе "Один пояс — один путь". Там Венгрия еще раз подтвердила свою приверженность российско-венгерским связям на фоне международной напряженности.

Путин подчеркнул, что Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается ею как ключевой потенциальный противник принятого в декабре прошлого года решения о том, стоит ли начинать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, депутат венгерского парламента Мартон Томпошео распространил видео, где слышно, как Орбан в разговоре с Путиным назвал войну в Украине "военной операцией" .