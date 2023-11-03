"Потрібні будь-які перемоги": окупанти активізували наступ через вибори в РФ, — ЗСУ (відео)

За словами підполковника Володимира Фітьо, Кремль хоче отримати хоча б мінімальні успіхи в Україні, щоб не пояснювати населенню, чому 300 тисяч військових більше не повернуться додому.

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Активізація окупантів на полі бою могла статися через наближення виборів у Російській Федерації. Про це заявив підполковник, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі "Радіо Свобода" 3 листопада.

У березні 2024 року росіяни збираються провести вибори президента, тому дивуватися спробам наступу ЗС РФ одразу на кількох напрямках не варто. Ці речі взаємопов'язані, вважає підполковник, і в противника залишилося не так багато часу.

"Їм потрібні будь-які перемоги, хоч маленькі, мінімальні, але подати як перемогу. І пояснити, чому понад 300 тисяч військових із Росії вже ніколи не повернуться додому, і багато хто з них навіть ніколи не буде похований нормально", — заявив Фітьо.

В української сторони зараз є своє певне завдання. Пов'язане воно з тим, щоб не допустити "заморожування" конфлікту, адже в іншому разі в противника буде додатковий час, який він використає для підготовки нової спроби штурму.

"Не допустити статики, тому що ворог хоче нас зупинити, щоб ми перейшли до статичного ведення бойових дій. Головне завдання — рухатися і, наскільки це можливо, відкидати ворога з його позицій", — підсумував начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський все ж може розглядати можливість проведення президентських виборів наступної весни. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, такий сценарій може призвести до "безпрецедентних" викликів.