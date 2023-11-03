Вибори президента України під час війни: у МЗС озвучили позицію Зеленського, — ЗМІ

Проведення виборів президента України під час повномасштабної війни з РФ призведе до "безпрецедентних" викликів, вважає глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів наступної весни, проте зважує всі "за" і "проти", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3 листопада під час брифінгу, пише Sky News.

За його словами, проведення виборчих перегонів під час повномасштабної війни з Російською Федерацією призведе до "безпрецедентних" викликів.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти" (щодо проведення виборів президента — ред.), — заявив Дмитро Кулеба.

За нормальних обставин президентські вибори мали б відбутися в березні наступного року, і п'ятирічний термін Зеленського добігав би кінця. Проте за умов військового стану вибори в Україні призупинено.

Вибори 2024 в Україні — що варто знати

Вибори Президента України 2024 — чергові вибори Президента України за законом мають відбутися у 2024 році. Перший тур — 31 березня, другий (у випадку призначення) — 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вперше допустив можливість проведення виборів в Україні під час війни. Для цього має бути забезпечена безпека виборців.

За словами голови держави, Верховна Рада має вирішити всі завдання, щоб гарантувати безпечний доступ до місць голосування. Він зазначив, що українські громадяни повинні голосувати, не піддаючись атакам.

"Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися", — сказав Зеленський.

Також у президента є питання щодо того, як бути з тимчасово окупованими територіями та їхніми жителями. "Усі українці на окупованих територіях дуже важливі, — сказав він. — Але щодо тих, хто 24 лютого потрапив під окупацію — що робити, перш за все, з ними?". Ще необхідно забезпечити можливість для волевиявлення українських захисників, оскільки "вони відстоюють права людей, а самі не матимуть права голосувати". На виборах мають бути присутні спостерігачі, але питання про те, "як вони будуть в окопах", залишається відкритим.

Нагадаємо, 18 серпня Фокус писав, що ЦВК має намір надати 9,5 млрд грн на вибори депутатів і президента у 2024 році. Проведення виборів народних депутатів України коштуватиме понад 3,7 млрд грн, а голосування за президента — 5,4 млрд грн.