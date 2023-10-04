Зеленський уперше допустив можливість проведення виборів під час війни: названо умови

За словами глави держави, вибори в Україні можуть відбутися, але необхідно розв'язати питання безпеки та змінити законодавство.

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Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вперше допустив можливість проведення виборів в Україні під час війни. Для цього має бути забезпечена безпека виборців. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Sky TG24.

За словами глави держави, Верховна Рада має вирішити всі завдання, щоб забезпечити безпечний доступ до місць голосування.

"Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські громадяни повинні голосувати, не піддаючись атакам.

"У нас є це завдання, але якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори", — сказав президент.

Нагадаємо, що 23 вересня Зеленський заявив, що суспільство в Україні не готове витрачати гроші на вибори. Він також зазначив, що найбільшими складнощами для проведення виборів під час війни є питання безпеки.

"В Україні, і абсолютно справедливо, коли гроші сьогодні хоче парламент або уряд спрямувати на той чи інший напрямок, крім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, воно проти максимально, тому що йде війна", — сказав президент.

Крім того, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 1 вересня зазначив, що в Україні можуть відбутися президентські вибори 2024 року, однак для цього необхідна допомога міжнародних партнерів.