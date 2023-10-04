Зеленский впервые допустил возможность проведения выборов во время войны: названы условия

По словам главы государства, выборы в Украине могут состояться, но необходимо решить вопросы безопасности и изменить законодательство.

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Президент Владимир Зеленский 4 октября впервые допустил возможность проведения выборов в Украине во время войны. Для этого должна быть обеспечена безопасность избирателей. Об этом Зеленский рассказал в интервью Sky TG24.

По словам главы государства, Верховная Рада должна решить все задачи, чтобы обеспечить безопасный доступ к местам голосования.

"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться", — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские граждане должны голосовать, не подвергаясь атакам.

"У нас есть эта задача, но если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы", — сказал президент.

Напомним, что 23 сентября Зеленский заявил, что общество в Украине не готово тратить деньги на выборы. Он также отметил, что наибольшими сложностями для проведения выборов во время войны являются вопросы безопасности.

"В Украине, и совершенно справедливо, когда деньги сегодня хочет парламент или правительство направить на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война", — сказал президент.

Кроме того, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 сентября отметил, что в Украине могут состояться президентские выборы в 2024 году, однако для этого необходима помощь международных партнеров.