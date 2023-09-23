Все идет на оружие: общество в Украине не готово тратить деньги на выборы, — Зеленский

Глава государства заявил, что наибольшими сложностями для проведения выборов во время войны являются вопросы безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине общество не готово тратить деньги ни на что, кроме оружия. Поэтому новых выборов в следующем году не будет. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Канаде.

По словам Зеленского, наибольшими сложностями для проведения выборов во время войны являются вопросы безопасности. Речь идет о присутствии наблюдателей, голосовании военных на местах, финансирования кампании, а также обеспечении безопасности украинцев на оккупированных территориях и тех гражданах, кто находится в других странах.

"В Украине, и совершенно справедливо, когда деньги сегодня хочет парламент или правительство направить на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война", — сказал президент.

Глава государства заявил, что вопрос выборов даже не поднимался ни разу, так как он не актуален из-за безопасности и войну. Более того, украинское законодательство запрещает проводить выборы во время войны.

Зеленский на пресс-конференции в Канаде

Отметим, что сенатор от штата Аризона Марк Келли заявил, что украинцы должны сами решать, проводить ли им выборы. Он возразил своему коллеге Линдси Грэму, который настаивает на проведении президентских выборов в Украине в следующем году.

"Один из моих коллег призвал к выборам. Ладно, я думаю, что это должно быть решение украинского народа, украинского правительства, украинского президента. Ну, это мое мнение", – сказал Келли.

Напомним, 24 августа американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве заявил, что в 2024 году в Украине должны состояться выборы. По словам политика, выборы должны состояться даже несмотря на российское вторжение в Украину.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 сентября отметил, что в Украине могут состояться президентские выборы в 2024 году, однако для этого необходима помощь международных партнеров.