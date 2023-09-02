"Якщо потрібно, ми готові": у Зеленського назвали умови для проведення виборів (відео)

За словами Михайла Подоляка, президентські вибори в умовах війни потребують великих фінансових видатків, тоді як у країні є пріоритетні завдання щодо фінансування армії.

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В Україні можуть відбутися президентські вибори 2024 року, однак для цього необхідна допомога міжнародних партнерів. Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 1 вересня.

Подоляк зазначив, що Київ готовий до виборів у межах демократичної процедури, проте є питання, пов'язані з безпекою, реалізацією виборчих прав громадян та агітаційними програмами.

За його словами, проведення виборів вимагає великих вкладень коштів, тоді як у країні є пріоритетні завдання щодо фінансування армії.

"Як можуть безпечно проголосувати люди, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій... Що будемо робити, якщо ракетні атаки Росія проводитиме там постійно. Чи можемо ми в рамках цього розраховувати на додаткові системи, наприклад, ПРО", — сказав радник.

Як зазначає Михайло Подоляк, додаткові системи Patriot допомогли б дозакрити небо і забезпечити безпеку людей у великих, середніх і маленьких містечках України.

"Якщо потрібно, ми готові (провести вибори — ред.), однак для цього потрібно буде відповідні кроки зробити і нашим партнерам", — підсумував Михайло Подоляк.

Подоляк про вибори

Нагадаємо, 24 серпня сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на пресконференції в Києві заявив, що 2024 року в Україні мають відбутися вибори.

Зі свого боку Михайло Подоляк вказав на те, що в країні запроваджено воєнний стан і близько мільйона людей мають стосунок до того, що відбувається на фронті. Відповідно, на передовій проводити голосування практично неможливо.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що братиме участь у президентських виборах 2024 року, якщо їх буде проведено. Він також заявив, що не боїться програти вибори.