"Питання не актуальне". Зеленський назвав п'ять перешкод для проведення виборів в Україні

Президент України заявив, що він готовий, але коли безліч українців "перебуває" в окопах, а гроші йдуть на армію, провести вибори не є можливим.

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Президент Володимир Зеленський на брифінгу 23 вересня під час візиту до Канади розповів, чому проводити зараз вибори в Україні неможливо. І виділив п'ять основних проблем, з якими зіткнуться українці. Відео пресконференції Зеленського з'явилося на сайті Офісу президента.

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"Питання виборів через безпеку сьогодні не актуальне. Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Я готовий абсолютно. Але безпека — складний елемент проведення виборів. Перша складність полягає в тому, щоб вибори пройшли демократично і прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі", — сказав Зеленський.

Виступ Володимира Зеленського в Канаді

Другою причиною він назвав той факт, що безліч українців зараз опинилися на тимчасово окупованих територіях і на територіях, окупованих Росією з 2014 року і, відповідно, проголосувати вони не зможуть.

Також президент згадав тих українців, які опинилися за кордоном.

"Велика кількість українців — не сотні тисяч, а мільйони — за кордоном. Як організувати цей процес? Поки що ніхто не може знайти на це відповідь", — сказав він.

Також Зеленський згадав гроші. За його словами, зараз бюджету вистачає тільки на фінансування армії. Дефіцит державного бюджету вимірюється сотнями мільярдів гривень, його потрібно буде закрити або коштом міжнародної допомоги, або запозиченнями.

"Коли парламент або уряд хочуть спрямувати гроші на той чи інший напрямок, крім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, воно проти максимально, тому що йде війна", — додав президент.

І головною перешкодою до проведення виборів Володимир Зеленський назвав голосування військових.

"Мільйон людей, як в окопах вони будуть голосувати? Як вони голосуватимуть навіть на дільницях біля лінії фронту? Все має бути в бомбосховищах, тому що ми знаємо Росію, вона розстріляє всіх людей, які прийдуть. І хто зі спостерігачів піде в окопи, готовий приїхати й там працювати, щоб вибори пройшли прозоро? Якщо загалом говорити про військових, ви маєте зрозуміти, що це може бути найбільшою несправедливістю — люди, які захищають права і свободи громадян, не матимуть права і свободи проголосувати. Це нонсенс", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, на брифінгу в Канаді Володимир Зеленський також заявив про те, що слід конфіскувати російські активи. Їх слід пустити на ліквідацію наслідків.

"Потрібно активно і глобально попрацювати, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, за всі смерті, за кожну депортовану людину, за кожне життя. Щоб інші, потенційні агресори бачили, що війна закінчується вироками для агресора", — резюмував Володимир Зеленський.