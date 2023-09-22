"Мова про порятунок життів": Зеленський у Канаді закликав почати конфіскацію активів РФ (відео)

За словами президента, будь-яка війна закінчується вироками, тому настав час для справедливого покарання всіх військових злочинців РФ.

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Президент Володимир Зеленський виступив перед канадським парламентом, де розповів про геноцид, який продовжує застосовувати Російська Федерація щодо України та її жителів. Пряма трансляція з'явилася на сторінці глави держави в соціальній мережі Facebook 22 вересня.

Насамперед український президент подякував Канаді за підтримку, яка розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він має на увазі перший у світі пам'ятник жертвам Голодомору, який було відкрито в місті Едмонтон ще 1983 року.

Володимир Зеленський зауважив, що Київ тоді був під контролем Москви, тому власних меморіалів пам'яті не мав. За 40 років сталося багато чого: Україна здобула незалежність і відновлює власну історичну пам'ять, але тільки одна річ не змінюється.

"Москва зараз, як і завжди, хоче контролювати Україну і використовує для цього всі доступні засоби. Включаючи геноцид. Геноцид — це те, що російські окупанти роблять з Україною. І коли ми прагнемо перемогти, коли ми закликаємо світ підтримувати нас, ідеться не просто про звичайний конфлікт, ідеться про порятунок життів мільйонів", — заявив Володимир Зеленський.

Усі російські злочини мають бути справедливо покарані, а агресія закінчитися виключно перемогою України, як заявив президент України.

Окремо велику подяку було висловлено всім політикам Канади та її населенню, які всю світову історію залишаються на світлому боці і не терплять несправедливості.

"Недостатньо вибрати правильну сторону, потрібно бути лідером і ви робите це. Я дякую вам за це, Канада. Дякую за вашу політичну підтримку, вона є глобальною. Коли ти борешся за добро, то повний нейтралітет виглядає очевидно аморальним.", — продовжив Володимир Зеленський.

Підтримка Канадою України допомогла врятувати тисячі життів. Йдеться про зброю, системи ППО, зокрема і про міжнародні санкції. Це має допомогти залучити інші країни до цього процесу.

Також Володимир Зеленський заявив про конфіскацію російських активів. Він вважає, що всі кошти, які були використані Кремлем і його поплічниками для оплати війни, необхідно буде використати для ліквідації наслідків.

"Потрібно активно і глобально попрацювати, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, за всі смерті, за кожну депортовану людину, за кожне життя. Щоб інші, потенційні агресори бачили, що війна закінчується вироками для агресора", — продовжив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що Канада передасть Україні додаткові танки Leopard і введе санкції проти Російської Федерації. За словами канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, Оттава продовжить програми підтримки для Києва. Новий пакет допомоги, сума якого 650 мільйонів канадських доларів, буде розподілено на наступні 3 роки.

21 вересня, у Канаді анонсували зустріч Джастіна Трюдо з Володимиром Зеленським в Оттаві. Повідомлялося, що вони говоритимуть про підтримку України та підпишуть угоду "про продовження зміцнення економічних зв'язків між країнами". 22 вересня глава держави дійсно прилетів зі США до Канади.