Після США Зеленський їде в Канаду: у Трюдо розкрили ціль візиту

Президент Володимир Зеленський має відвідати Канаду та зустрітися з прем’єром країни Джастіном Трюдо. Планується, що очільник держави відвідає два міста, щоб зустрітись з політиками та лідерами канадського бізнесу.

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21-22 вересня президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду. Про це повідомили в Офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо 21 вересня.

"Обидва лідери продовжуватимуть тісно співпрацювати для зміцнення зв’язків між нашими країнами та сприяння українським людям у захисті від брутального та невиправданого вторгнення Росії. Канада продовжуватиме підтримувати Україну скільки завгодно", — підкреслила пресслужба.

Зеленський зустрінеться з Трюдо в столиці Канади — Оттаві. Там вони говоритимуть про підтримку України та підпишуть угоду "про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами".

Планується, що після офіційної зустрічі з прем’єр-міністром Канади Зеленський виступить перед парламентарями. Потім політики вирушать до Торонто, де зустрінуться з місцевими підприємцями, щоб обговорити посилення інвестицій у майбутнє України. Пізніше прем’єр-міністр та президент відвідають "захід з канадцями, зокрема українсько-канадською громадою".

"Як я сказав, виступаючи в українському парламенті в червні цього року: український народ є вістрям списа, яке визначає майбутнє XXI століття. Канада непохитно підтримує народ України, який бореться за свій суверенітет і демократію, а також за наші спільні цінності, такі як повага до верховенства права, свободи та самовизначення. Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента Зеленського в Канаді, щоб продовжити нашу підтримку України та українського народу, який бореться з наслідками жорстокої агресивної війни Росії", — заявив Трюдо.

Нагадаємо, 21 вересня президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибув до Білого дому у Вашингтоні. Там їх зустріли лідер США Джо Байден та перша леді Джилл Байден.

Пізніше Зеленський повідомив, що політики обговорили оборонну підтримку України та подальшу співпрацю. Він підкреслив, що копродукція в оборонній промисловості зі США — це історична річ, і Україна готується до створення цієї спільної екосистеми.