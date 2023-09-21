Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Байденом: що обговорюватимуть (фото, відео)

На кадрах із прямої трансляції можна помітити, що світових лідерів супроводжують перші леді — Олена Зеленська та Джилл Байден. Після проведених переговорів очікується пресконференція, де можуть оголосити про новий пакет допомоги для України.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому у Вашингтоні, де збирається провести переговори з американським колегою Джо Байденом. Місцеві ЗМІ 21 вересня вели з місця пряму трансляцію.

На опублікованих кадрах можна помітити, що біля червоної доріжки стоїть президент Сполучених Штатів Америки разом зі своєю дружиною Джилл Байден. Вони в повній готовності зустрічати гостей з України.

В автомобілі, який під'їхав, Володимир Зеленський перебував разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською. Після невеликого привітання і кількох кадрів для журналістів світові лідери з першими леді увійшли в будівлю Білого дому, де і відбудуться переговори.

Американська та українська сторони планують обговорити широкий спектр питань, які стосуються війни. Це і гарантії безпеки для Києва, військова допомога для ЗСУ, а також фінансова підтримка країни в такому скрутному становищі.

Володимир Зеленський прибув до Білого дому для переговорів із президентом США Фото: Getty Images

Крім того, представники Білого дому хочуть особисто почути від Володимира Зеленського те, як просувається контрнаступ на фронті і як він сам його оцінює.

Після зустрічі відбудеться пресконференція Володимира Зеленського та Джо Байдена, де сторони поділяться результатами діалогу. Крім того, голова Білого дому там може оголосити про новий пакет допомоги, до якого ввійдуть додаткові боєприпаси для систем HIMARS, протитанкові засоби, артилерія, боєприпаси та більше касетних снарядів DPICM. Його вартість становитиме 325 мільйонів доларів.

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Нагадаємо, 19 вересня радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, чого очікує Україна від зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом. За його словами, Вашингтон є найбільшим партнером Києва, якщо брати з точки зору обсягів постачання допомоги. Україна очікує, що це продовжиться й надалі.