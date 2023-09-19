"Чекає з нетерпінням": Байден хоче особисто почути від Зеленського про ситуацію на фронті, — Білий дім

За словами представника адміністрації Джона Кірбі, зустріч політиків відбуватиметься в "критично важливий" час, адже ЗСУ домагаються успіхів у рамках контрнаступу, а РФ звертається по допомогу до країн-ізгоїв.

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Президент США Джо Байден із нетерпінням чекає на зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським, щоб дізнатися особисто про перебіг контрнаступу ЗСУ. Про це заявив представник Білого дому, координатор Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, Байдена цікавить оцінка Зеленського того, що відбувається на полі бою в Україні.

Крім того, як зазначив Кірбі, президент США також хоче запевнити українського лідера в тому, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну. І українці не повинні в цьому сумніватися.

Представник Білого дому заявив, що зустріч політиків відбуватиметься в "критично важливий" час. За його словами, Збройні сили України продовжують досягати успіхів у своєму контрнаступі. Тепер Росії доводиться звертатися до інших країн-вигнанців по допомогу. Міжнародне співтовариство об'єдналося, щоб підтримати Україну.

Кірбі зазначив, що Зеленський під час візиту до Вашингтона також планує відвідати Конгрес США.

"Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від Президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден", — сказав американський чиновник.

Він також заявив, що Зеленський постійно публічно і приватно висловлював подяку Штатам за їхню підтримку Україні та її Збройним силам.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Нью-Йорка з "чіткою пропозицією". За словами глави держави, головним принципом, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни. ООН повинна мати інструменти, які дадуть змогу зупиняти агресії та запобігати їм.