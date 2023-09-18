"Необхідно повернути повну силу": Зеленський прибув до Нью-Йорка з "чіткою пропозицією"

За словами глави держави, головним принципом, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни. ООН повинна мати інструменти, які дозволять зупиняти агресії та запобігати їм.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка на саміт Генеральної асамблеї ООН. Про це він повідомив у себе в Telegram увечері 18 вересня.

За словами глави держави, спершу він вирушив до лікарні, де проходять реабілітацію українські військові.

"Далі — важливі та насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Уже намічені вагомі двосторонні зустрічі", — зазначив Зеленський.

Він заявив, що головним принципом усіх документів ООН, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни. Він був зруйнований агресивним російським вторгненням, а тому йому необхідно повернути силу. ООН повинна мати інструменти, які дозволять їй зупиняти агресії та запобігати їм.

"Україна зробить чітку пропозицію з цього приводу", — зазначив Зеленський.

Також глава держави заявив, що у Вашингтоні він також проведе переговори з президентом США Джо Байденом, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом, а також з американськими підприємцями, журналістом і громадськістю.

Глава ОП Андрій Єрмак також прибув до Нью-Йорка

Також до США прибув і глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він підтвердив плани Зеленського внести в ООН чітку пропозицію щодо запобігання агресивним війнам.

"Насичений графік Президента. Все буде Україна", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що у Вашингтоні назвали дату зустрічі Зеленського і Байдена в Білому домі. Це буде вже другий візит Володимира Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні. Американські медіа, зі свого боку, стверджують, що Байден під час зустрічі не планує оголошувати про передачу далекобійних ракет ATACMS.

Зазначимо також, що 15 вересня повідомлялося, що в ОП хочуть перезавантаження складу Радбезу ООН. За словами Михайла Подоляка, Москва незаконно займає місце в організації і користується своїм становищем. Під час Генасамблеї в США в ООН буде шанс усе змінити.