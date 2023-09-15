"Настав час позбавити Москву права вето": в ОП хочуть перезавантаження складу Радбезу ООН

За словами Михайла Подоляка, Москва незаконно займає місце в організації та користується своїм становищем. Під час Генасамблеї у США ООН матиме шанс усе змінити.

Related video

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в організації об'єднаних націй (ООН) ще є шанс відновити свою репутацію, але для цього необхідне перезавантаження. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 15 вересня.

За його словами, перезавантаження Ради безпеки ООН — це те, що необхідно сьогодні глобальним інститутам. Це може бути "перший крок на шляху до відновлення репутації, повернення до стабільності та зміцнення порядку безпеки".

"Нинішній склад цього органу та акредитовані в ньому "глобальні гравці" вже давно не відповідають поточному стану справ у сучасному світі, і інструмент непостійного членства не здатний виправити цю ситуацію. На глобальне визнання претендують багато регіональних гравців, і у них є на те свої причини", — заявив Михайло Подоляк.

Важливо

"Ракети по-доброму летять у міста": у Зеленського відповіли ООН через небажання визнати геноцид

Окремо радник глави ОП зазначив, що щонайменше одна країна на сьогоднішній день незаконно займає своє місце в Раді безпеки ООН. Мова про Російську Федерацію, яка активно торгує своїм правом вето і вкладає колосальні ресурси в те, щоб підірвати наявне міжнародне право.

Наступного тижня у США розпочнеться щорічна сесія Генеральної Асамблеї ООН. Цей майданчик, на думку Михайла Подоляка, може стати ідеальним місцем для рішучих дій.

"Настав час позбавити Москву права вето, оновити Раду Безпеки і відновити довіру до ООН", — підсумував представник ОП.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на засіданні Радбезу ООН. Журналісти Politico посилаються на заяву неназваного західного дипломата, якому відомі плани Генеральної Асамблеї.