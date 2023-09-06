Зеленський особисто відвідає Генасамблею ООН в Нью-Йорку, — Никифоров

Ймовірно, Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Радбезу ООН з питань України 20 вересня.

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Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку вже наприкінці цього місяця. Про це повідомило видання OBOZREVATEL 6 серпня.

Сергій Никифоров зазначив, що президент Володимир Зеленський особисто поїде до Нью-Йорку, аби взяти участь у Генасамблеї ООН.

Засідання Генеральної Асамблеї ООН: що відомо

Щорічно з вересня по грудень Генасамблея ООН збирається на сесії. На 20 вересня заплановане засідання Ради Безпеки ООН з питань України. Цього місяця головою Радбезу є Албанія. Зі слів постійного представника Албанії при ООН Феріта Ходжа, Володимир Зеленський відвідає щорічну зустріч лідерів ООН та візьме участь у засіданні Радбезу ООН з питань України. Він зазначив, що на засіданні планують обговорити наслідки російської війни проти України для світу та питання продовольчої безпеки.

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Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg з посиланням на власні джерела заявляло, що український президент Володимир Зеленський, ймовірно, поїде до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН. Журналісти розповіли, що очікується, що Зеленський обговорюватиме свій план "формули миру".

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що "українська сторона завжди надзвичайно ретельно готується до сесії Генеральної асамблеї ООН", а чи поїде президент Зеленський до Нью-Йорка — "життя покаже".

Крім цього, у серпні стало відомо про те, що російського президента Володимира Путіна не буде на 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН. Він підписав відповідний указ. Тоді як російську делегації очолить голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Також до групи увійдуть його заступник Сергій Вершинін, керівники п'яти департаментів, голова зовнішньополітичного комітету Держдуми Леонід Слуцький та посол РФ при ООН Василь Небензя.