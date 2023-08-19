Обмежений у поїздках: Путіна не буде на Генасамблеї ООН у складі делегації від РФ

У Кремлі повідомили, що Путін доручив очолити делегацію главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Саміт відбудеться в Нью-Йорку 5 вересня.

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Президент РФ Володимир Путін не поїде на 78-ту сесію Генеральної асамблеї ООН. Відповідний указ він уже підписав, про що повідомила пресслужба Кремля.

У повідомленні йдеться, що делегацію очолить глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Крім того, до групи також увійдуть його заступник Сергій Вершинін і керівники п'яти департаментів. Також будуть присутні голова зовнішньополітичного комітету Держдуми Леонід Слуцький і посол Російської Федерації при ООН Василь Небензя.

Зазначимо, 78-ма сесія Генасамблеї ООН відбудеться восени 2023 року в Нью-Йорку. Її відкриття заплановано на 5 вересня.

Нагадаємо, що 15 серпня повідомлялося, що в Держдепі США сумніваються, що хтось заарештує Путіна, поки він президент РФ. У дипломатичній установі нагадують, що в Росії є багато інших військовослужбовців, які несуть відповідальність за війну в Україні, тому ситуацію з можливим арештом топкерівництва Кремля можна вважати "грою в довгу".

Також 3 серпня повідомлялося, що Міжнародний суд у Гаазі може видати новий ордер на арешт Путіна. У МКС розслідують не тільки справу про незаконну депортацію дітей, а й інші злочини. У деяких процесах фігурує особисто президент Володимир Путін, коли робить заяви для журналістів.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського диктатора суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.