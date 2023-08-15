У Держдепі США сумніваються, що хтось заарештує Путіна, поки він президент РФ

У дипломатичній установі нагадують, що в Росії є багато інших військовопосадовців, які несуть відповідальність за війну в Україні, тому ситуацію з можливим арештом топкерівництва Кремля можна вважати "грою в довгу".

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Представниця Державного департаменту з глобального кримінального правосуддя, пані посол США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак 14 серпня в інтерв'ю виданню "Бабель" заявила, що поки Володимир Путін є президентом Російської Федерації, трибунал над ним навряд чи можливий.

Вона вважає, що якщо арешт відбудеться — це станеться, найімовірніше, тоді, як глава Кремля вже не буде президентом. З її слів, національні суди не можуть подолати імунітету глави держави.

"Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то, найімовірніше, це станеться тому, що він більше не буде главою держави", — заявила ван Скаак.

Представниця Держдепу зазначила, що це не означає, що Україна не може розпочати розслідування, підготувати обвинувальні акти проти нього та інших осіб, зокрема посадовців Міністерства оборони РФ, які планували та здійснювали агресивну війну, але не мають імунітету.

"У Росії є багато інших високопосадовців, які несуть відповідальність за війну в Україні. Вони обіймають вищі керівні посади, ухвалюють рішення і керують діями, які і є російською агресією. Ці люди мають відповісти за злочин агресії, за будь-які воєнні злочини та звірства", — підкреслила Бет ван Скаак.

Також пані посол США з особливих доручень зауважила, що "це гра в довгу" і потрібно зберігати віру, збирати докази для майбутнього і бути готовими до потенційних непередбачуваних ситуацій.

Нагадаємо, 14 серпня ЗМІ анонсували можливий візит Путіна до Туреччини. Російський президент може вперше з початку повномасштабної війни в Україні відвідати країну, яка входить до НАТО.

Ба більше, столо відомо, що Україна не була включена до числа запрошених на саміт G20 країн. Важливо зазначити, що РФ перебуває в списку країн G20, що дає право Володимиру Путіну на участь у саміті.