Серед гостей, крім країн-членів організації, також будуть присутні представники Бангладешу, Єгипту, Маврикії, Нігерії, Іспанії, Нідерландів, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману та Сінгапуру.

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Україна не була включена до числа запрошених на саміт G20 країн. Про це повідомив журналістам спеціальний секретар індійського головування в G20 Міктеш Пардеші, передає російське видання РБК.

Відповідаючи на запитання про можливий візит президента України Володимира Зеленського на саміт "Великої двадцятки", Пардеші зазначив, що існує список із дев'яти країн, які отримали запрошення на цей захід.

"Країна, яку ви згадали, не входить до цього списку", — відповів секретар.

Як ідеться на сайті G20, серед гостей, крім країн-членів організації, також присутні Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нігерія, Іспанія, Нідерланди, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Іспанія та Сінгапур.

Аналогічне рішення оголосив і міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на початку червня. Тоді дипломат пояснив це рішення тим, що на цьому форумі мають бути присутні лише країни-учасниці G20. Україна, яка не входить до цього об'єднання, не була запрошена на захід.

Пардеші також запитали, чи буде Індія докладати зусиль щодо об'єднання країн глобального Півдня проти російської позиції щодо українського конфлікту.

"G20 — це економічний форум, а не форум для геополітичних дискусій", — пояснив він, додавши, що на саміті можуть обговорити економічні наслідки конфлікту, але не шляхи його вирішення.

Важливо зазначити, що РФ пеоебуває в списку країн G20, що дає право Володимиру Путіну на участь у саміті.

Учасники та запрошені на саміт G20

Учасники та запрошені на саміт G20

Нагадаємо, що 9 серпня ЗМІ писали, що в Кремлі злякалися дипломатичної ізоляції після зустрічі в Саудівській Аравії. За словами журналістів, у Москві думають, що буде корисно зібрати свій саміт, на якому обговорюватимуть мирні переговори з Україною.

Нагадаємо, що 8 серпня в МЗС РФ назвали саміт у Саудівській Аравії безглуздим. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, РФ продовжує публічно показувати, що не збирається когось слухати і домовлятися, але Україна з цим миритися не збирається.