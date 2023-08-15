Путина пригласили: Украину решили не включать в список гостей на саммит G20 (фото)

Среди гостей, помимо стран-членов организации, также будут присутствовать представители Бангладеша, Египта, Маврикия, Нигерии, Испании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Сингапура.

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Украина не была включена в число приглашенных на саммит G20 стран. Об этом сообщил журналистам специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши, передает российское издание РБК.

Отвечая на вопрос о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки", Пардеши указал, что существует список из девяти стран, которые получили приглашение на данное мероприятие.

"Страна, которую вы упомянули, не входит в этот список", — ответил секретарь.

Как говорится на сайте G20, среди гостей, помимо стран-членов организации, также присутствуют Бангладеш, Египет, Маврикий, Нигерия, Испания, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сингапур.

Аналогичное решение огласил и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в начале июня. Тогда дипломат объяснил это решение тем, что на данном форуме должны присутствовать лишь страны-участницы G20. Украина, не входящая в это объединение, не была приглашена на мероприятие.

Пардеши также спросили, будет ли Индия предпринимать усилия по объединению стран глобального Юга против российской позиции в отношении украинского конфликта.

"G20 – это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий", – пояснил он, добавив, что на саммите могут обсудить экономические последствия конфликта, но не пути его разрешения.

Важно отметить, что РФ числится в списке стран G20, что дает право Владимиру Путину на участие в саммите.

Участники и приглашенные на саммит G20

Участники и приглашенные на саммит G20

Напомним, что 9 августа СМИ писали, что в Кремле испугались дипломатической изоляции после встречи в Саудовской Аравии. По словам журналистов, в Москве думают, что будет полезно собрать свой саммит, на котором будут обсуждаться мирные переговоры с Украиной.

Напомним, что 8 августа в МИД РФ назвали саммит в Саудовской Аравии бессмысленным. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ продолжает публично показывать, что не собирается кого-то слушать и договариваться, но Украина с этим мириться не собирается.