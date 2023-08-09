В Кремле испугались дипломатической изоляции после встречи в Саудовской Аравии, — росСМИ

По словам журналистов, в Москве думают, что будет полезно собрать свой саммит, на котором будут обсуждаться мирные переговоры с Украиной.

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В Кремле очень испугались дипломатической изоляции после большого саммита в Саудовской Аравии, где более 40 стран обсуждали пути к прекращению войны в Украине. Россию туда не пригласили. Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на анонимного собеседника.

По словам журналистов, в Кремле считают, что Украина хочет нащупать новую тактику, которая заключается в том, чтобы подключить к мирному процессу страны так называемого Глобального Юга, а также дипломатически изолировать Россию.

"Нам придется искать какие-то ответы на новую тактику Украины", — сказал источник.

Он также отметил, что в Москве, хоть и заявляют, что Россию якобы поддерживает мировое сообщество, однако аннексию украинских территорий никто не признал.

"То, что нас там нет — нам такое положение естественно неприятно. И то, что без нас шушукаются", — признал неназванный бывший российский дипломат.

Другой источник в Министерстве иностранных дел России заявил, что было бы полезно собрать свою аналогичную встречу, где обсуждались бы пути окончания войны на условиях Москвы. Однако в Кремле не готовы идти на компромиссы.

"Формула Зеленского — это фактически капитуляция России, что неприемлемо. Если мы ищем компромисс — должна быть гибкость с обеих сторон", — сказал источник.

Напомним, что 8 августа в МИД РФ назвали саммит в Саудовской Аравии бессмысленным. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ продолжает публично показывать, что не собирается кого-то слушать и договариваться, но Украина с этим мириться не собирается.

Также в Офисе президента Украины в ОП обнародовали документ, который обсуждали в Саудовской Аравии. Там отметили, что после окончания военных действий будет принят международный документ, который зафиксирует завершение конфликта и победу Украины.