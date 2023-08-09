У Кремлі злякалися дипломатичної ізоляції після зустрічі в Саудівській Аравії, — росЗМІ

За словами журналістів, у Москві думають, що буде корисно зібрати свій саміт, на якому обговорюватимуть мирні переговори з Україною.

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У Кремлі дуже злякалися дипломатичної ізоляції після великого саміту в Саудівській Аравії, де понад 40 країн обговорювали шляхи до припинення війни в Україні. Росію туди не запросили. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на анонімного співрозмовника.

За словами журналістів, у Кремлі вважають, що Україна хоче намацати нову тактику, яка полягає в тому, щоб підключити до мирного процесу країни так званого Глобального Півдня, а також дипломатично ізолювати Росію.

"Нам доведеться шукати якісь відповіді на нову тактику України", — сказало джерело.

Він також зазначив, що в Москві, хоч і заявляють, що Росію нібито підтримує світова спільнота, проте анексію українських територій ніхто не визнав.

"Те, що нас там немає — нам таке становище природно неприємне. І те, що без нас шушукаються", — визнав неназваний колишній російський дипломат.

Інше джерело в Міністерстві закордонних справ Росії заявило, що було б корисно зібрати свою аналогічну зустріч, де обговорювалися б шляхи закінчення війни на умовах Москви. Однак у Кремлі не готові йти на компроміси.

"Формула Зеленського — це фактично капітуляція Росії, що неприйнятно. Якщо ми шукаємо компроміс — має бути гнучкість з обох сторін", — сказало джерело.

Нагадаємо, що 8 серпня в МЗС РФ назвали саміт у Саудівській Аравії безглуздим. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, РФ продовжує публічно показувати, що не збирається когось слухати й домовлятися, але Україна з цим миритися не збирається.

Також в Офісі президента України в ОП оприлюднили документ, який обговорювали в Саудівській Аравії. Там зазначили, що після закінчення військових дій буде ухвалено міжнародний документ, який зафіксує завершення конфлікту та перемогу України.