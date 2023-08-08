"Філософія миру": в ОП оприлюднили документ, який обговорювали в Саудівській Аравії

Як зазначили в Офісі президента, після закінчення воєнних дій буде ухвалено міжнародний документ, який зафіксує завершення конфлікту і перемогу України.

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На зустрічі, що проходила в Джидді 5-6 серпня, українська делегація представила учасникам консультацій філософію кожного з пунктів "формули миру", представленої президентом Володимиром Зеленським. Відповідний документ Офіс президента оприлюднив 8 серпня.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, ці принципи ґрунтуються на ключових нормах Статуту ООН і міжнародного права, а також на повазі до суверенітету і територіальної цілісності держав у межах визнаних міжнародних кордонів.

"Ми сформували наше спільне бачення кожного з десяти пунктів "формули миру" президента Зеленського. Спільне, тому що в процесі тривалих консультацій на різних рівнях у цьому баченні були відображені позиції більшості країн, які беруть участь у реалізації мирної ініціативи України", — зазначив Андрій Єрмак.

Офіс президента опублікував рамковий документ, який було представлено для обговорення. Єрмак додатково зазначив, що наступним етапом буде розробка необхідних документів, висновків та угод для реалізації кожного з десяти пунктів "формули".

Очікується, що найближчим часом відбудеться ще одна зустріч послів країн-учасниць для узгодження подальших кроків, а також продовження підготовки програми Глобального мирного саміту. Єрмак підкреслив, що цей саміт матиме ініціативний характер, і на ньому буде затверджено "формулу миру" Володимира Зеленського як основу.

Після закінчення військових дій буде ухвалено міжнародний документ, який зафіксує завершення конфлікту і перемогу України. Передбачається, що цей документ буде затверджено на Глобальному мирному саміті, на який зберуться всі країни, що беруть участь у процесі, і який закріплюватиме виконання десятого пункту "формули" — досягнення миру можливе лише шляхом повного звільнення територій України.

6 серпня в Офісі Президента зазначили, що хоча держави не досягли згоди за всіма пунктами "формули миру", запропонованими президентом України Володимиром Зеленським, усе ж таки є спільна підтримка мирного плану. Деякі питання залишаються на стадії консультацій.

Також повідомлялося, що після зустрічі в Саудівській Аравії Україна збирається провести ще два саміти миру щодо закінчення війни за формулою президента Володимира Зеленського.