"Ролі визначили": Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі у Саудівській Аравії

В Джидді, Саудівська Аравія, відбувся мирний саміт щодо принципів відновлення сталого й справедливого миру для України. За словами Андрія Єрмака, розмова між представниками країн була відкритою й чесною.

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Керівник Офісу президента та очільник української делегації Андрій Єрмак 6 серпня розповів про підсумки зустрічі у Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру", повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Як пише пресслужба, у Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України. Українську делегацію в Джидді очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

В саміті наживо та в онлайн-форматі взяли участь більше 40 країн, що свідчить про надзвичайну зацікавленість у встановленні стійкого й тривалого миру.

"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення", — зазначив Андрій Єрмак.

За словами керівника ОП, всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав.

На думку Єрмака, зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Учасники саміту погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення всеосяжного миру.

"Кожна держава — учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули", — зазначив Єрмак.

Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялось, чому Саудівська Аравія почала шукати мир для України. Саудівська Аравія ініціювала проведення мирного саміту з питань закінчення війни в Україні. На зустріч запрошено понад 30 країн світу за виключенням Російської Федерації.

Також ЗМІ назвали дати і місця найближчих переговорів щодо України. За даними видання Politico, мирні переговори можуть відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН або на саміті G20 в Індії.