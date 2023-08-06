"Роли определили": Андрей Ермак рассказал о результатах встречи в Саудовской Аравии

В Джидде Саудовской Аравии состоялся мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. По словам Андрея Ермака, разговор между представителями стран был открытым и честным.

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Руководитель Офиса президента и глава украинской делегации Андрей Ермак 6 августа рассказал об итогах встречи в Саудовской Аравии по реализации украинской "формулы мира", сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Как пишет пресс-служба, в Джидде (Саудовская Аравия) 5 августа состоялась встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. Украинскую делегацию в Джидде возглавил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

В саммите вживую и в онлайн-формате приняли участие более 40 стран, что свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности в установлении устойчивого и прочного мира.

"У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение", — отметил Андрей Ермак.

По словам руководителя ОП, все присутствующие засвидетельствовали преданность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.

По мнению Ермака, встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Участники саммита согласились продолжить работу на разных представительских уровнях для установления всеобъемлющего мира.

"Каждое государство — участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы", — отметил Ермак.

Стороны согласились продолжить работу на различных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира.

Напомним, 2 августа сообщалось, почему Саудовская Аравия начала искать мира для Украины. Саудовская Аравия инициировала проведение мирного саммита по вопросам окончания войны в Украине. На встречу приглашены более 30 стран мира за исключением Российской Федерации.

Также СМИ назвали даты и места ближайших переговоров по Украине. По данным издания Politico, мирные переговоры могут состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН или на саммите G20 в Индии.