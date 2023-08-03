Не только Саудовская Аравия: СМИ назвали даты и места ближайших переговоров по Украине

По данным издания Politico, мирные переговоры могут состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН или на саммите G20 в Индии.

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На выходных 5-6 августа пройдет встреча мировых лидеров в Саудовской Аравии, где обсудят мирный план Украины. Вместе с тем мировые лидеры могут обсудить ситуацию в Украине на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, а также на саммите G20, который запланирован в Индии в тот же месяц. Об этом 2 августа писало американское медиа Politico.

Сообщается, что встреча глав государств будет следующим шагом после саммита политических советников, который прошел в Копенгагене, где стороны не смогли принять совместное заявление по Украине.

По мнению издания, Украина рассматривает эту встречу как "предшественницу" мирного саммита, который был ранее анонсирован.

Кроме того, по словам западных чиновников, переговоры по Украине могут состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН или на саммите G20 в Индии, запланированном на 9-10 сентября.

Но главный вопрос, по мнению журналистов, заключается в том, появится ли на встрече в Саудовской Аравии Китай.

"Важно, что сделает Китай. Большинство участников прошлой встречи сожалели, что Китай не принял в ней участия", — сказал один из высокопоставленных европейских чиновников, участвовавших в подготовке встречи.

Напомним, 2 августа спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер комментируя тот факт, что Россия не будет участвовать в мирных переговорах в Саудовской Аравии, отметил, что Кремль пока не готов обсуждать вещи, которые касаются дипломатического завершения войны.

Напомним также, 30 июля были анонсированы мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии без участия России. Одной из главных целей этой встречи является привлечение Китая к мирной формуле и информирование тех стран, где у РФ больше влияния, чем у Украины.