По словам спикера Госдепа Мэтью Миллера, украинский президент заявлял о своей готовности говорить с Кремлем, но для начала россияне реально должны быть заинтересованы в подобном процессе.

Related video

Российская Федерация пока что не готова обсуждать вещи, которые касаются дипломатического завершения войны, поэтому она не получила приглашение на мирные переговоры в Саудовской Аравии. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга 1 августа.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что готов начать дипломатические переговоры с Российской Федерацией, но для этого сначала к этому должны быть готовы в Кремле. Пока что такая тенденция не прослеживается.

"К сожалению, мы видим, что с самого начала этой войны — даже еще до начала этой войны — Россия никогда не желала заниматься реальной дипломатией", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мэтью Миллер отметил, что во время встречи в Саудовской Аравии мир услышит о разрушительных последствиях войны, которые принесла в мирные города Российская Федерация и их войска.

"Так что, если в какой-то момент Россия захочет заняться значимой дипломатией — я не буду говорить от имени президента Украины, но он ясно дал понять в прошлом, что готов взаимодействовать с ними по таким вопросам", — подытожил спикер Госдепа.

Напомним, 30 июля сообщалось, что в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине, куда не пригласили Российскую Федерацию. Одна из главных целей встречи — привлечение Китая к мирной формуле и уведомление о происходящем тех стран, где у России больше влияния, чем у Украины. Встреча может пройти уже в первые выходные августа.

31 июля в Кремле заявили о том, что Российская Федерация обязательно будет следить за встречей, которая пройдет в ближайшее время в Саудовской Аравии. Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно оценивает и приветствует любые попытки мирного урегулирования. При этом их армия продолжает войну против Украины.