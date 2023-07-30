РФ не приглашали: в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине, — WSJ

Одной из главных целей встречи — привлечение Китая к обсуждению того, как закончить войну в Украине. Пройдет обсуждение в городе Джидда на побережье Красного моря

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Саудовская Аравия в ближайшее время проведет мирные переговоры, которые якобы должны помочь урегулировать ситуацию в Украине. К дискуссии приглашены около 30 стран со всего мира. Об этом сообщила газета Wall Street Journal 29 июля.

Переговоры об окончании войны в Украине должны состояться уже на следующей неделе, 5 и 6 августа в городе Джидда на побережье Красного моря. Представителей Российской Федерации решили не приглашать к обсуждению.

Цель встречи 30 государств — привлечение к мирному урегулированию стран Глобального Юга, где Кремлю удается преуспевать в информационной войне.

Это станет своеобразным продолжением встречи в столице Дании Копенгагене, которая прошла в июне. Тогда участие в переговорах приняли представители Бразилии, Индии, Турции и Южно-Африканской Республики.

В Саудовскую Аравию в этот раз пригласили дополнительно представителей следующих государств: Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Свое участие также подтвердили в Великобритании, ЮАР, Польше и Евросоюзе. Есть вероятность, что встречу посетит советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан.

Саудовскую Аравию выбрали не просто так, как отметили в своем материале журналисты. Это попытка привлечь к переговорам Китай, ведь в Дании представители этой страны не явились.

В Украине и на Западе ожидают, что такие встречи позволят к концу 2023 года провести мирный саммит. На нем мировые лидеры смогут подписать общие принципы окончания войны, что лишь усилит позиции Киева в случае переговоров с Москвой.

Напомним, 22 июля в Госдепе США рассказали, когда могут начаться мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией. Госсекретарь Энтони Блинкен убежден, что произойдет это лишь в случае, если Владимир Путин изменит свое мышление, но пока что Москва к этому не готова.