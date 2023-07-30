РФ не запрошували: у Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори щодо України, — WSJ

Однією з головних цілей зустрічі — залучення Китаю до обговорення того, як закінчити війну в Україні. Пройде обговорення в місті Джидда на узбережжі Червоного моря

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Саудівська Аравія найближчим часом проведе мирні переговори, які нібито мають допомогти врегулювати ситуацію в Україні. До дискусії запрошено близько 30 країн з усього світу. Про це повідомила газета Wall Street Journal 29 липня.

Переговори про закінчення війни в Україні мають відбутися вже наступного тижня, 5 і 6 серпня в місті Джидда на узбережжі Червоного моря. Представників Російської Федерації вирішили не запрошувати до обговорення.

Мета зустрічі 30 держав — залучення до мирного врегулювання країни Глобального Півдня, де Кремлю вдається досягати успіху в інформаційній війні.

Це стане своєрідним продовженням зустрічі в столиці Данії Копенгагені, яка відбулася в червні. Тоді участь у переговорах взяли представники Бразилії, Індії, Туреччини та Південно-Африканської Республіки.

До Саудівської Аравії цього разу запросили додатково представників таких держав: Індонезія, Єгипет, Мексика, Чилі та Замбія. Свою участь також підтвердили у Великій Британії, ПАР, Польщі та Євросоюзі. Є ймовірність, що зустріч відвідає радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван.

Саудівську Аравію обрали не просто так, як зазначили у своєму матеріалі журналісти. Це спроба залучити до переговорів Китай, адже в Данії представники цієї країни не з'явилися.

В Україні та на Заході очікують, що такі зустрічі дадуть змогу до кінця 2023 року провести мирний саміт. На ньому світові лідери зможуть підписати загальні принципи закінчення війни, що лише посилить позиції Києва в разі переговорів із Москвою.

Нагадаємо, 22 липня в Держдепі США розповіли, коли можуть розпочатися мирні переговори між Україною та Російською Федерацією. Держсекретар Ентоні Блінкен переконаний, що станеться це лише в разі, якщо Володимир Путін змінить своє мислення, але поки що Москва до цього не готова.