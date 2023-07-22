Москва ще не готова: у Держдепі розповіли, коли можуть початися мирні переговори (відео)

На думку Ентоні Блінкена, мирні переговори стануть можливими, коли зміниться мислення Володимира Путіна.

Related video

Москва наразі не демонструє жодної готовності розпочати переговорний процес, оскільки президент РФ Володимир Путін переконаний, що може "пережити Україну" і всіх її прихильників. Про це 21 липня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Під час проведення Форуму з безпеки в Аспені Блінкен сказав, що перед Заходом з одного боку стоїть завдання переконати главу Кремля в цьому, а з іншого — продовжувати надавати підтримку Україні.

"Життєво важливо, щоб ми переконали його в цьому уявленні. Це стосується підтримки, яку багато хто з нас надає Україні просто зараз, але це також стосується чогось дуже важливого, що ми зробили лише кілька тижнів тому на Вільнюському саміті і після його закінчення", — заявив американський дипломат.

За його словами, рішення щодо підтримки України, які було ухвалено на останньому саміті НАТО, дали чіткий сигнал Путіну про те, західні союзники нікуди не підуть і допоможуть Україні наростити свій потенціал, щоб Росія не змогла повторити своє вторгнення.

Важливо

Терор із натяком на мир. Як Росія ударами по Одесі та Миколаєву схиляє Україну до переговорів

Також Блінкен додав, що перспектива мирних переговорів може з'явитися після того, як Путін змінить своє мислення.

"На цей момент ми цього не бачимо", — зазначив він.

Зі свого боку, Вашингтон перший би відгукнувся на мирні переговори, якби побачив, що Москва в них зацікавлена.

"Ну, можливо, другими, адже я підозрюю, що українці були б першими. Ні в кого немає більшого бажання, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, ніж в українців. Вони щодня стають жертвами російської агресії", — наголосив Блінкен.

Ентоні Блінкен про перспективи мирних переговорів щодо України (дивитися з 22:25)

Нагадаємо, за інформацією французької газети Le Monde, Індія і Франція мають намір розробити мирний план щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Повідомлялося, що мирні ініціативи Делі відрізнятимуться від пропозицій Китаю, а також країн Латинської Америки, Африки та Азії.