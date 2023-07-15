Не як у Китая та Африки: Індія і Франція готують мирний план для України, — ЗМІ

Французький лідер Емманюель Макрон просить прем'єра Індії Нарендру Моді приєднатися до діалогу про завершення великої війни. Ініціативи Делі відрізнятимуться від пропозицій країн Латинської Америки та Азії.

Related video

Індія і Франція хочуть розробити мирний план щодо завершення повномасштабної війни України з Росією. Про це повідомила французька газета Le Monde.

Таке доручення дав підлеглим прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Парижа 13 і 14 липня. Моді прибув до Франції на запрошення її президента Емманюеля Макрона. План двох країн відрізнятиметься від інших ініціатив, вказує видання.

Лідери двох країн говорили про постачання винищувачів і підводних човнів. Також у центрі уваги була велика війна в Україні. Макрон закликав Моді активізувати позицію Індії та долучитися до врегулювання війни.

Прем'єр Індії заявив про необхідність дипломатичного вирішення конфлікту, але не висловив бажання стати посередником. Як вказують журналісти, індійські ініціативи відрізнятимуться від пропозицій Китаю, країн Латинської Америки, Африки та Азії.

Інші подробиці мирної ініціативи Індії та Франції невідомі.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок говорила про продовження переговорів заради припинення повномасштабної війни в Україні. Консультації, за її словами, тривають щодня.

Угорський прем'єр Віктор Орбан на саміті НАТО у Вільнюсі переконував Захід у необхідності припинення поставок Україні зброї та початку переговорів.