Саміт НАТО: Орбан закликав припинити відправляти зброю в Україну та почати переговори

Угорський прем'єр аргументував свою позицію тим, що на Закарпатті проживають десятки тисяч етнічних угорців, які нібито "перебувають у безпосередній небезпеці".

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Вільнюсі заявив, що найважливішим питанням дводенного саміту НАТО є війна між Росією та Україною. У зв'язку з цим він закликав припинити постачати Україні зброю і натомість якомога швидше почати мирні переговори. Відео звернення угорського лідера опубліковано 11 липня у Facebook.

Свою позицію Орбан аргументував тим, що війна йде по сусідству з Угорщиною, де проживають десятки тисяч етнічних угорців, зокрема на Закарпатті.

"Точка зору Угорщини зрозуміла, тому що війна йде по сусідству з нами, і десятки тисяч угорців, які живуть у Закарпатті, перебувають у безпосередній небезпеці", — сказав прем'єр.

Він додав, що Угорщина виступає за те, щоб НАТО не змінював своєї колишньої позиції, оскільки союз є військово-оборонним і був створений для захисту своїх держав-членів, а не для ведення військових дій на території інших країн.

Позиція Угорщини зараз, на початку переговорів, повністю відповідає позиції НАТО, оскільки НАТО не направляє війська, не направляє зброю, не навчає військовослужбовців, а прагне посилити оборону своїх держав-членів, зазначив політик.

"Замість того, щоб відправляти зброю в Україну, ми повинні нести мир. Необхідно припинити вогонь, а замість війни якнайшвидше розпочати мирні переговори",- заявив угорський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 11 липня на відкритті саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що ухвалив рішення збільшити постачання зброї і техніки в Україну. Він не уточнив, про який вид озброєння йдеться, а зазначив, що з його допомогою українська армія буде здатна завдавати "глибоких ударів".

Пізніше агентство Reuters повідомило, що Франція вже передала Києву далекобійні крилаті ракети SCALP, які здатні вражати цілі на відстані до 250 км. Зі свого боку Київ пообіцяв Парижу не використовувати цю зброю для нанесення ударів по "визнаній міжнародною спільнотою" території РФ.