Не как у Китая и Африки: Индия и Франция готовят мирный план для Украины, – СМИ

Французский лидер Эмманюэль Макрон просит премьера Индии Нарендру Моди присоединиться к диалогу о завершении большой войны. Инициативы Дели будут отличаться от предложений стран Латинской Америки и Азии.

Related video

Индия и Франция хотят разработать мирный план по завершению полномасштабной войны Украины с Россией. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Такое поручение дал подчиненным премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Париж 13 и 14 июля. Моди прибыл во Францию по приглашению ее президента Эмманюэля Макрона. План двух стран будет отличаться от других инициатив, указывает издание.

Лидеры двух стран говорили о поставках истребителей и подводных лодок. Также в центре внимания была большая война в Украине. Макрон призвал Моди активизировать позицию Индии и присоединиться к урегулированию войны.

Премьер Индии заявил о необходимости дипломатического разрешения конфликта, но не выразил желания стать посредником. Как указывают журналисты, индийские инициативы будут отличаться от предложений Китая, стран Латинской Америки, Африки и Азии.

Другие подробности мирной инициативы Индии и Францию неизвестны.

Напомним, что глава МИД Германии Анналена Бербок говорила о продолжении переговоров ради прекращения полномасштабной войны в Украине. Консультации, по ее словам, идут каждый день.

Венгерский премьер Виктор Орбан на саммите НАТО в Вильнюсе убеждал Запад в необходимости прекращения поставок Украине оружия и начале переговоров.