"Уносит много жизней": переговоры об окончании войны в Украине ведутся каждый день, — МИД ФРГ

По словам министра иностранных дел Германии, до 24 февраля многие страны пытались повлиять на Россию, но безуспешно. Теперь главное — продолжать оказывать Украине военную помощь.

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Переговоры о прекращении полномасштабной войны в Украине не прекращаются и идут каждый день. Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок на форуме газеты Freie Presse в городе Хемниц, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бербок участвовала в мероприятии с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. Один из участников встречи спросил, когда настанет подходящее время для переговоров. По его мнению, ни одна из сторон не добилась военного прогресса.

"Тупиковая ситуация ежедневно уносит жизни многих молодых людей с обеих сторон. Чем дольше длится война, тем больше последствий для Германии. Когда настанет подходящее время для переговоров?" — спросили у министра.

По словам министра, до 24 февраля прошлого года многие страны пытались предотвратить большую войну и повлиять на Россию, но попытки оказались напрасными.

"Это неправда, что никто не разговаривает друг с другом. Каждый день мы ведем переговоры о прекращении войны. Важно продолжать оказывать Украине военную помощь. Каждая человеческая жизнь, которую мы спасли, стоила поставок оружия. Без танков и ПВО жертв было бы гораздо больше", — заявила она.

С кем именно Германия ведет переговоры о прекращении войны, Анналена Бербок не сказала.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о необходимости прекращения поставок Украине оружия и скорейшем начале мирных переговоров.

В администрации президента США Джо Байдена ранее заявили, что не поддерживали неофициальные переговоры с Москвой.