"Мы не поддерживали": у Байдена отреагировали на тайные переговоры США и РФ по Украине (видео)

В Белом доме признали, что знали о неофициальных контактах бывших официальных лиц США с Сергеем Лавровым и россиянами, близкими к Кремлю.

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Администрация Президента США Джо Байдена не санкционировала и не поддерживала неофициальные переговоры с представителями Российской Федерации. Об этом пишет Reuters 7 июля, ссылаясь на представителей Государственного департамента.

В Госдепе прокомментировали заявления журналистов о том, что бывшие официальные лица США встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и прочими россиянами, которых считали близкими к Кремлю.

"Администрация Байдена не санкционировала эти обсуждения. И, как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины", — заявил представитель правительства.

В свою очередь представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сказал в интервью телеканалу CBS News, что в Белом доме знали о неофициальных дискуссиях.

"Но я хочу прояснить, что эти дискуссии не поощрялись и не вызывались нами, и мы не поддерживали их каким-либо активным образом", — заявил Кирби.

Интервью Джона Кирби для CBS News

Напомним, что 6 июля журналисты сообщили со ссылкой на шесть анонимных источников, что весной 2023 года состоялась серия тайных встреч американских экс-чиновников с российскими чиновниками, учеными и аналитиками.

Позже в Вашингтоне опровергли информацию о том, что США ведут неофициальные переговоры с Россией об урегулировании ситуации в Украине. По словам заместителя спикера Белого дома Эндрю Бейтса, у Байдена рассчитывают на успех Киева на поле боя, а не на переговоры.