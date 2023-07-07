"Ми не підтримували": у Байдена відреагували на таємні переговори США і РФ щодо України (відео)
У Білому домі визнали, що знали про неофіційні контакти колишніх офіційних осіб США з Сергієм Лавровим і росіянами, близькими до Кремля.
Адміністрація Президента США Джо Байдена не санкціонувала і не підтримувала неофіційні переговори з представниками Російської Федерації. Про це пише Reuters 7 липня, посилаючись на представників Державного департаменту.
У Держдепі прокоментували заяви журналістів про те, що колишні офіційні особи США зустрічалися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та іншими росіянами, яких вважали близькими до Кремля.
"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці обговорення. І, як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України", — заявив представник уряду.
Зі свого боку представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News, що в Білому домі знали про неофіційні дискусії.
"Але я хочу прояснити, що ці дискусії не заохочувалися і не викликалися нами, і ми не підтримували їх якимось активним чином", — заявив Кірбі.
Нагадаємо, що 6 липня журналісти повідомили з посиланням на шість анонімних джерел, що навесні 2023 року відбулася серія таємних зустрічей американських експосадовців із російськими чиновниками, науковцями та аналітиками.
Пізніше у Вашингтоні спростували інформацію про те, що США ведуть неофіційні переговори з Росією про врегулювання ситуації в Україні. За словами заступника спікера Білого дому Ендрю Бейтса, у Байдена розраховують на успіх Києва на полі бою, а не на переговори.