Таємні перемовини США і РФ щодо України: у Байдена відповіли на чутки

Заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс переконаний, що адміністрація Байдена зосереджена виключно на досягненні максимальних результатів Києва на полі бою.

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У Вашингтоні спростували інформацію, раніше опубліковану в ЗМІ про те, що нібито США з квітня 2023 року ведуть неофіційні переговори з Росією про дипломатичне врегулювання військового конфлікту в Україні. За словами заступника прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтса, адміністрація Байдена розраховує на успіх Києва на полі бою, а не на організацію мирних переговорів щодо України. Розшифровку розмови з журналістами опублікували на сайті Білого дому.

"Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати допомагати Україні домогтися успіху на полі бою, щоб вони могли вести переговори з позиції максимальної сили на своїх умовах і ні на чиїх інших умовах", — заявив офіційний представник американського лідера в бесіді з журналістами на борту літака президента США Джо Байдена, який вирушив із Вашингтона до штату Південна Кароліна.

Ендрю Бейтс також додав, що не збирається говорити від імені будь-яких приватних осіб, які не є членами адміністрації Байдена.

"Я б порадив вам зв'язатися з тими людьми, яких стосується повідомлення", — зазначив заступник прессекретаря Білого дому, відповідаючи на запитання журналіста про репортаж британського телеканалу NBC News, де йшлося про те, що колишні високопосадовці американського уряду ведуть неофіційні перемовини, зокрема й із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, щодо можливих мирних перемовин з Україною.

Раніше Фокус писав, що низка колишніх високопоставлених чиновників і експертів США нібито кілька місяців обговорюють з російськими чиновниками, вченими та аналітиками можливе дипломатичне рішення щодо врегулювання військового конфлікту в Україні. За інформацією британського телеканалу NBC News, Білий дім обізнаний про такі консультації. А в одній із зустрічей брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Незабаром у МЗС РФ спростували участь глави міністерства в подібних консультаціях.