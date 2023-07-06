Дипломатія з Лавровим: ексчиновники США таємно домовлялись з Кремлем щодо України, — ЗМІ

Адміністрація президента США знала про контакти з російськими урядовцями. При цьому діючі посадовці не заперечували проти перемовин, але і не брали в них участь.

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Весною 2023 року відбулась серія таємних зустрічей американських ексчиновників з російськими посадовцями, науковцями та аналітиками. Зустрічі ініціювали, щоб з'ясувати: які умови для мирної угоди є прийнятними для президента Росії Володимира Путіна. Про окремі деталі перемовин британському телеканалу NBC News розповіли шість анонімних джерел серед діючих та колишніх чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена.

Хто брав участь у таємних перемовинах

За словами джерел, до спілкування з російського боку долучився міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Крім нього, з американцями також говорили люди, які або мають контакти з кремлівськими чиновниками, або безпосередньо контактують з Путіним. При цьому інших імен, крім Лаврова, названо не було.

З американського боку до перемовин долучились експосадовці з Білого дому — фахівці з міжнародних відносин і нацбезпеки, експерти з питань Росії та Європи. Усі вони відмовились коментувати під запис будь-що, що стосується контактів з Москвою.

Зазначається, що подібний тип перемовин називають "дипломатією другого рівня". У подібного типу дипломатії беруть участь перемовники так званого "другого ешелону" — вони налагоджують "мости" для подальшої співпраці. При цьому про існування подібних контактів та про хід перемовин знали в адміністрації Байдена, але не втручались у процес.

Зустріч з Лавровим відбулась у квітні 2023 року у Нью-Йорку. Також відомо, що один колишній працівник Білого дому таємно літав до Москви.

Що було предметом обговорення таємної дипломатії США та Росії

Джерела NBC News перелічили теми, яких торкались під час спілкування:

доля окупованих Росією українських територій;

розгляд варіантів, якщо ці території ЗСУ ніколи не звільнять;

пошук "компромісу", який задовольнив би і Україну, і Росію.

Жоден з учасників кулуарних перемовин не погодився розповісти деталі спілкування. Але телеканал отримав коментар від неназваного представника Офісу президента Зеленського.

Представник заявив, що позиція України лишається незмінна: неможливо вести перемовини щодо її долі без неї. При цьому нагадав, що позицію не раз озвучували — "не анонімно, а публічно".

Позиція Офісу президента Зеленського щодо "дипломатії другого ешелону"

Зазначимо, наприкінці червня у німецьких ЗМІ опублікували припущення, що Україна нібито готова до мирних перемовин з Росією вже у липні 2023 року. При цьому зазначалось, що мається на увазі зустріч з представниками країн Глобального Півдня — Африки, Південної Америки, Азії.

Тоді ж стало відомо про формат можливих контактів: ПАР та ОАЕ пропонували спілкування на рівні парламентарів.

У травні питання перемовин підняли чиновники ЄС. У заявах європейців наголошувалось, що обидві країни мають виступати на рівних.

Нагадуємо, міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив заяву, у якій натякнув на можливу мирну угоду з Росією. Однак назвав одну з умов, яку має виконати Кремль: відмовитись від планів так званої "СВО".

Крім того, озвучена ще одна версія щодо того, на якому ґрунті можуть зустрітись Зеленський та Путін. Припускають, що президенти спілкуватимуться на тему зерна, добрив та обміну полоненими.