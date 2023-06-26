Перемовини щодо війни в Україні можуть відбутися вже у липні, – ЗМІ

Україна нібито проявила ініціативу щодо організації перемовин, які стосуються завершення війни.

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Офіційні мирні перемовини щодо війни в Україні можуть відбутися вже в липні. Про це дізналися журналісти студії ARD у Брюсселі, інформує Deutschlandfunk.

Ініціатива щодо організації конференції нібито надійшла від України. Наразі офіційних коментарів з боку українських посадовців щодо ймовірних перемовин у липні не було.

Окрім представників кількох західних країн, у ній також взяли участь дипломати з глобального Півдня — зокрема з Бразилії, Індії та Південної Африки, а також Китаю. Згідно з повідомленнями, головною метою було вивчити підтримку з боку цих держав, які й досі були переважно обережними або нейтральними у війні в Україні.

Мирна конференція для України: що відомо

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram розповів подробиці зустрічі у столиці Данії — Копенгагені. На ній були присутні представники з Бразилії, Великої Британії, ЄС, Данії, Індії, Італії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Франції, Туреччини та Японії. Україну представляла делегація з Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

Єрмак зазначив, що Україна ще раз ознайомила радників із формулою миру, яка передбачає 10 пунктів та ґрунтується на принципах Статуту ООН. Також був обговорений глобальний саміт миру. За словами керівника Офісу Президента, потенційним місцем проведення може стати Україна.

Нагадаємо, 19 червня в інтерв'ю The Wall Street Journal Єрмак заявив, що неможливо говорити про мирні переговори з Кремлем без повного виведення військ з України. Київ намагається знайти однодумців у країнах Латинської Америки, зокрема серед медійних особистостей. З його слів, нашій державі не потрібні посередники у мирних перемовинах із Російською Федерацією, адже очільник Кремля Володимир Путін не демонструє своєї відмови від цілей та робить невдалі спроби захопити Україну.