Зерно, добрива та полонені: що обговорять Москва та Київ на перемовинах

Французький бізнесмен Жан-Ів Олів'є стверджує, що порядок денний для переговорів Києва і Кремля вже сформовано і він зробить усе, щоб Володимир Путін і Володимир Зеленський опинилися за одним столом.

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Росія та Україна можуть почати переговори, під час яких обговорять "зернову" угоду, російські мінеральні добрива і двосторонній обмін полоненими. Про це заявив засновник Браззавільського фонду Жан-Ів Олів'є в інтерв'ю Financial Times, яке було опубліковано 26 травня.

Зауважимо, що чоловік узяв на себе обов'язки ініціатора посередницької місії африканських країн із врегулювання ситуації в Україні.

"Путін і Зеленський домовилися про зустріч із делегацією лідерів Єгипту, Сенегалу, Республіки Конго, ПАР, Замбії та Уганди, які мають намір вирушити до Москви та Києва наступного місяця", — сказав Жан-Ів Олів'є журналістам.

За його словами, представники африканських країн мають повне право бути повноправними учасниками переговорів між РФ і Україною, оскільки континент нібито найбільше страждає від наслідків російсько-української війни.

"Я не думаю, що страждають США, я не думаю, що страждає Європа, за винятком невеликої інфляції. Але в Африці, якщо наступного року не буде врожаю через відсутність добрив, помруть мільйони людей", — сказав бізнесмен.

Також Олів'є сказав, що мирна ініціатива його фонду виникла після "розмов, які в мене були з деякими з моїх друзів-лідерів з Африки", додавши, що він не отримав заперечень із західних столиць.

Хто такий Жан-Ів Олів'є і що про нього відомо

Жан-Ів Олів'є — французький бізнесмен, який, однак, бере активну участь у суспільно-політичному житті. Так, він використовував свої ділові та політичні зв'язки для обміну полоненими, виведення військ і припинення вогню в деяких із найгостріших конфліктів в Африці.\

У зв'язку з роботою брокером у Республіці Конго входив до оточення президента країни.

Також Жан-Ів Олів'є свого часу консультував фахівців "Росатома".

Зараз чоловік, за його ж словами, націлений на найзначнішу у своїй кар'єрі політичну місію: він хоче посадити за стіл переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Жан-Ів Олів'є — французький бізнесмен, який, проте, бере активну участь у суспільно-політичному житті. Фото: Bloomberg

Нагадаємо, 16 травня нардеп Шевченко розповів, як проходили переговори між Україною та РФ. Євген Шевченко пригадав, як разом із головою ГУР України Кирилом Будановим організовував телефонний дзвінок президента України з лідером Білорусі, який був необхідний для гарантій безпеки української переговорної групи.

Зауважимо, що ще на початку квітня радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що переговори з Москвою неможливі. Він назвав Росію "країною-людожером", яка бравує своєю жорстокістю перед усім світом.