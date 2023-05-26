Зерно, добрива та полонені: що обговорять Москва та Київ на перемовинах
Французький бізнесмен Жан-Ів Олів'є стверджує, що порядок денний для переговорів Києва і Кремля вже сформовано і він зробить усе, щоб Володимир Путін і Володимир Зеленський опинилися за одним столом.
Росія та Україна можуть почати переговори, під час яких обговорять "зернову" угоду, російські мінеральні добрива і двосторонній обмін полоненими. Про це заявив засновник Браззавільського фонду Жан-Ів Олів'є в інтерв'ю Financial Times, яке було опубліковано 26 травня.
Зауважимо, що чоловік узяв на себе обов'язки ініціатора посередницької місії африканських країн із врегулювання ситуації в Україні.
"Путін і Зеленський домовилися про зустріч із делегацією лідерів Єгипту, Сенегалу, Республіки Конго, ПАР, Замбії та Уганди, які мають намір вирушити до Москви та Києва наступного місяця", — сказав Жан-Ів Олів'є журналістам.
За його словами, представники африканських країн мають повне право бути повноправними учасниками переговорів між РФ і Україною, оскільки континент нібито найбільше страждає від наслідків російсько-української війни.
"Я не думаю, що страждають США, я не думаю, що страждає Європа, за винятком невеликої інфляції. Але в Африці, якщо наступного року не буде врожаю через відсутність добрив, помруть мільйони людей", — сказав бізнесмен.
Також Олів'є сказав, що мирна ініціатива його фонду виникла після "розмов, які в мене були з деякими з моїх друзів-лідерів з Африки", додавши, що він не отримав заперечень із західних столиць.
Хто такий Жан-Ів Олів'є і що про нього відомо
Жан-Ів Олів'є — французький бізнесмен, який, однак, бере активну участь у суспільно-політичному житті. Так, він використовував свої ділові та політичні зв'язки для обміну полоненими, виведення військ і припинення вогню в деяких із найгостріших конфліктів в Африці.\
У зв'язку з роботою брокером у Республіці Конго входив до оточення президента країни.
Також Жан-Ів Олів'є свого часу консультував фахівців "Росатома".
Зараз чоловік, за його ж словами, націлений на найзначнішу у своїй кар'єрі політичну місію: він хоче посадити за стіл переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Нагадаємо, 16 травня нардеп Шевченко розповів, як проходили переговори між Україною та РФ. Євген Шевченко пригадав, як разом із головою ГУР України Кирилом Будановим організовував телефонний дзвінок президента України з лідером Білорусі, який був необхідний для гарантій безпеки української переговорної групи.
Зауважимо, що ще на початку квітня радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що переговори з Москвою неможливі. Він назвав Росію "країною-людожером", яка бравує своєю жорстокістю перед усім світом.