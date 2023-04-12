"РФ — країна-людоїд, і цим бравує": у Зеленського заявили, що переговори з Москвою неможливі

Радник очільника ОП Михайло Подоляк назвав відео жорсткого вбивства українського бійця ілюстрацією, що Україна не може шукати компроміси з РФ. Страта, на його думку, має змотивувати іноземців інтенсивніше підтримувати українців.

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Росія не має головувати у Раді Безпеки ООН, а домовлятися з її керівництвом немає сенсу. Про це заявив сьогодні, 12 квітня, у своїх соцмережах радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Країна, яка наживо відрізає голову людині, не може належати до сучасної цивілізації. Не може мати партнерських стосунків із кимось. Не може мати право дипломатичного голосу. Не може купляти собі нерухомість в інших країнах. І точно не може головувати в Раді Безпеки ООН", — написав він.

На його думку, залишатися нині нейтральним у питанні війни в Україні — це "шукати безпеки в пащі людожера".

"Бо Росія – безумовна країна-людоїд, яка до того ж цим бравує", — пояснив Подоляк.

Радник очільника ОП назвав демонстративні страти, катування беззахисних, вбивства беззбройних та ґвалтування — ілюстраціями "російської душі" та "російського світу". Цим він підкреслив неможливість переговорів з Кремлем та порадив "миротворцям" в разі сумнівів уважно переглянути кадри обезголовлення українського військового.

"Будь-які спроби шукати компромісу з терористами мають жорстко припинятися. Росію треба ізолювати на тривалий "гуманітарний карантин" від решти світу. Із суттєвими обмеженнями", — заявив Подоляк.

Проте він завірив, що жодні дії країни-агресорки не деморалізують українців, адже вони не мають інших варіантів окрім перемоги та притягнення винних до відповідальності.

"Це лише стимул працювати інтенсивніше, донатити більше та стати адвокатом України в парламенті чи за трибуною в кожному куточку планети", — написав радник керівника ОП.

Нагадаємо, відео жорстокої страти українського бійця з’явилося у соцмережах ввечері 11 квітня. Його опублікував Владислав Поздняков, засновник російського екстремістського руху "Чоловіча держава". На кадрах російські загарбники відрізають голову полоненому.

Сьогодні, 12 квітня, на оприлюднене відео відреагували у Головному управлінні розвідки. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що мета росіян — залякати своїх армійців, щоб ті не здавалися у полон.