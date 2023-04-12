"РФ — страна-людоед, и этим бравирует": у Зеленского заявили, что переговоры с Москвой невозможны

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал видео жестокого убийства украинского бойца иллюстрацией, что Украина не может искать компромиссы с РФ. Казнь, по его мнению, должна мотивировать иностранцев интенсивнее поддерживать украинцев.

Related video

Россия не должна председательствовать в Совете Безопасности ООН, а договариваться с ее руководством нет смысла. Об этом заявил сегодня, 12 апреля, в своих соцсетях советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Страна, которая вживую отрезает голову человеку, не может принадлежать к современной цивилизации. Не может иметь партнерских отношений с кем-то. Не может иметь право дипломатического голоса. Не может покупать себе недвижимость в других странах. И точно не может председательствовать в Совете Безопасности ООН", – написал он.

По его мнению, оставаться ныне нейтральным в вопросе войны в Украине — это "искать безопасности в пасти людоеда".

"Потому что Россия – безусловная страна-людоед, которая к тому же этим бравирует", — объяснил Подоляк.

Советник главы ОП назвал демонстративные казни, пытки беззащитных, убийства безоружных и изнасилования — иллюстрациями "русской души" и "русского мира". Этим он подчеркнул невозможность переговоров с Кремлем и посоветовал "миротворцам" в случае сомнений внимательно пересмотреть кадры обезглавливания украинского военного.

"Любые попытки искать компромисс с террористами должны жестко прекращаться. Россию нужно изолировать на длительный "гуманитарный карантин" от остального мира. С существенными ограничениями", — заявил Подоляк.

Однако он заверил, что никакие действия страны-агрессорки не деморализуют украинцев, ведь у них нет других вариантов, кроме победы и привлечения виновных к ответственности.

"Это только стимул работать интенсивнее, донатить больше и стать адвокатом Украины в парламенте или за трибуной в каждом уголке планеты", — написал советник руководителя ОП.

Напомним, видео жестокой казни украинского бойца появилось в соцсетях вечером 11 апреля. Его опубликовал Владислав Поздняков, основатель русского экстремистского движения "Мужское государство". На кадрах российские захватчики отрезают голову пленному.

Сегодня, 12 апреля, на обнародованное видео отреагировали в Главном управлении разведки. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что цель россиян — запугать своих армейцев, чтобы те не сдавались в плен.