"За все будет расплата": российские оккупанты жестоко убили защитника Украины (фото)

Ролик опубликовал в сети российский блогер Владислав Поздняков, но после распространения видео начал утверждать, что первоисточник не он. Глава ОП Андрей Ермак уже заявил, что за все будет ответственность и расплата.

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Российские оккупанты отрезали голову живому мужчине, похожему на украинского военного. Соответствующее видео 11 марта опубликовал в своем Telegram-канале основатель российского экстремистского мужского движения, декларирующего идеи патриархата, расизма и национализма "Мужского государства" Владислав Поздняков.

Уточним, что ролик на канале Позднякова появился поздно вечером, в 22:42.

Нарушение прав человека военными РФ

Однако проверка метаданных показала, что файл был загружен в Telegram несколькими часами ранее – в 19:41.

Ролик с убийством пленного был загружен в Telegram несколькими часами ранее – в 19:41.

Уточним, что ролик не публикуется по этическим соображениям!

На снятых кадрах военные ВС РФ жестоко убили пленного бойца, отрезав ему голову. При этом один из них ведет переговоры по рации и отдает приказы своему товарищу, орудующему ножом. В какой-то момент слышно фразу: "Работаем, братья!".

После казни у российских оккупантов состоялся следующий разговор:

"В мешок ее на*уй, голову эту. И отправить командиру", — сказал один из них.

Российские оккупанты после совершения убийства также показали на камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. Кроме того, на форме казненного была желтая лента, которую обычно в качестве распознавательных знаков носят бойцы ВСУ.

Издевательства и убийство пленного: как отреагировала украинская сторона

На момент написания материала Минобороны, СБУ и командование ВСУ официально не отреагировали на факт казни военного, который мог быть бойцом украинской армии.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после распространения ролика в сети написал у себя в Telegram, что "за все будет ответственность и расплата".

Также на инцидент отреагировал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Все это за пределом. Человечности. Понимания. Восприятие. Прощения. Помните, что эти изверги росли и становились нелюдями под сказки и книги "русских классиков", — написал он.

Что еще написал Поздняков после ролика с казнью украинского военного?

Спустя время, после распространения в сети ролика, автор канала Владислав Поздняков начал утверждать, что он не является первоисточником кадров с казнью украинского военного.

Реакция Позднякова на распространение видео

В то же время пророссийский украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что канал, на который ссылается Поздняков – также принадлежит россиянину.

Шарий отреагировал на слова Позднякова

Что говорят OSINT-расследователи?

Через несколько часов после появления ролика, украинское OSINT-сообщество DeepState заявило, что начало искать сослуживцев предполагаемого казненного бойца. По их словам, он мог пропасть в период с мая по август 2022 года.

Вместе с тем расследователи опубликовали скрин видео, на котором видна разгрузка казненного украинского бойца с шевроном.

Разгрузка казненного бойца

Напомним, что это не первый случай, когда российские оккупанты публикуют кадры казни украинских военных. Предыдущий случай произошел 6 марта – тогда в сети появился ролик с Александром Мациевским, которого ВС РФ расстреляли за фразу "Слава Украине".

Также известно, что 24 марта ООН обвинила Украину и РФ в казнях военнопленных. Во время презентации доклада глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что якобы известно о "казнях" 25 военных РФ и убийствах 15 защитников Украины. Омбудсмен Дмитрий Лубинец в ответ заявил — во время многочисленных встреч с ООН эту тему ни разу не поднимали. А МИД Киева обвинил организацию в уравнении жертвы и агрессора.