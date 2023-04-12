"За все будет расплата": российские оккупанты жестоко убили защитника Украины (фото)
Ролик опубликовал в сети российский блогер Владислав Поздняков, но после распространения видео начал утверждать, что первоисточник не он. Глава ОП Андрей Ермак уже заявил, что за все будет ответственность и расплата.
Российские оккупанты отрезали голову живому мужчине, похожему на украинского военного. Соответствующее видео 11 марта опубликовал в своем Telegram-канале основатель российского экстремистского мужского движения, декларирующего идеи патриархата, расизма и национализма "Мужского государства" Владислав Поздняков.
Уточним, что ролик на канале Позднякова появился поздно вечером, в 22:42.
Однако проверка метаданных показала, что файл был загружен в Telegram несколькими часами ранее – в 19:41.
Уточним, что ролик не публикуется по этическим соображениям!
На снятых кадрах военные ВС РФ жестоко убили пленного бойца, отрезав ему голову. При этом один из них ведет переговоры по рации и отдает приказы своему товарищу, орудующему ножом. В какой-то момент слышно фразу: "Работаем, братья!".
После казни у российских оккупантов состоялся следующий разговор:
"В мешок ее на*уй, голову эту. И отправить командиру", — сказал один из них.
Российские оккупанты после совершения убийства также показали на камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. Кроме того, на форме казненного была желтая лента, которую обычно в качестве распознавательных знаков носят бойцы ВСУ.
Издевательства и убийство пленного: как отреагировала украинская сторона
На момент написания материала Минобороны, СБУ и командование ВСУ официально не отреагировали на факт казни военного, который мог быть бойцом украинской армии.
В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после распространения ролика в сети написал у себя в Telegram, что "за все будет ответственность и расплата".
Также на инцидент отреагировал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Все это за пределом. Человечности. Понимания. Восприятие. Прощения. Помните, что эти изверги росли и становились нелюдями под сказки и книги "русских классиков", — написал он.
Что еще написал Поздняков после ролика с казнью украинского военного?
Спустя время, после распространения в сети ролика, автор канала Владислав Поздняков начал утверждать, что он не является первоисточником кадров с казнью украинского военного.
В то же время пророссийский украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что канал, на который ссылается Поздняков – также принадлежит россиянину.
Что говорят OSINT-расследователи?
Через несколько часов после появления ролика, украинское OSINT-сообщество DeepState заявило, что начало искать сослуживцев предполагаемого казненного бойца. По их словам, он мог пропасть в период с мая по август 2022 года.
Вместе с тем расследователи опубликовали скрин видео, на котором видна разгрузка казненного украинского бойца с шевроном.
Напомним, что это не первый случай, когда российские оккупанты публикуют кадры казни украинских военных. Предыдущий случай произошел 6 марта – тогда в сети появился ролик с Александром Мациевским, которого ВС РФ расстреляли за фразу "Слава Украине".
Также известно, что 24 марта ООН обвинила Украину и РФ в казнях военнопленных. Во время презентации доклада глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что якобы известно о "казнях" 25 военных РФ и убийствах 15 защитников Украины. Омбудсмен Дмитрий Лубинец в ответ заявил — во время многочисленных встреч с ООН эту тему ни разу не поднимали. А МИД Киева обвинил организацию в уравнении жертвы и агрессора.