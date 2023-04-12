"За все буде розплата": російські окупанти жорстоко вбили захисника України (фото)

Ролик опублікував у мережі російський блогер Владислав Поздняков, але після поширення відео почав стверджувати, що першоджерело не він. Голова ОП Андрій Єрмак уже заявив, що за все буде відповідальність та розплата.

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Російські окупанти відрізали голову живому чоловікові, схожому на українського військового. Відповідне відео 11 березня опублікував у своєму Telegram-каналі засновник російського екстремістського чоловічого руху, який декларує ідеї патріархату, расизму та націоналізму "Чоловічої держави" Владислав Поздняков.

Уточнимо, що ролик на каналі Позднякова з'явився пізно ввечері о 22:42.

Порушення прав людини військовими РФ

Проте перевірка метаданих показала, що файл був завантажений в Telegram декількома годинами раніше – о 19:41.

Ролик із вбивством полоненого був завантажений у Telegram декількома годинами раніше – о 19:41.

Уточнимо, що ролик не публікується у зв'язку з етичними міркуваннями!

На знятих кадрах військові ЗС РФ жорстоко вбили полоненого бійця, відрізавши йому голову. При цьому один із них веде переговори по рації й віддає накази своєму товаришеві, який орудує ножем. У якийсь момент чути фразу: "Працюємо,брати!".

Після страти у російських окупантів відбулася така розмова:

"У мішок її на*уй, голову цю. І відправити командиру", — сказав один з них.

Російські окупанти після скоєння вбивства також показали на камеру бронежилет-розвантаження з українськими відзнаками. Крім того, на формі страченого була жовта стрічка, яку зазвичай як розпізнавальні знаки носять бійці ЗСУ.

Знущання та вбивство полоненого: як відреагувала українська сторона

На момент написання матеріалу Міноборони, СБУ та командування ЗСУ офіційно не відреагували на факт страти військового, який міг бути бійцем української армії.

Водночас глава Офісу президента України Андрій Єрмак після поширення ролика в мережі написав у себе в Telegram, що "за все буде відповідальність та розплата".

Також на інцидент відреагував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Все це за межею. Людства. Розуміння. Сприйняття. Прощення. Пам'ятайте, що ці нелюди росли й ставали нелюдями під казки та книги "російських класиків", — написав він.

Що ще написав Поздняков після ролика зі стратою українського військового?

Через деякий час, після розповсюдження в мережі ролика, автор каналу Владислав Поздняков почав стверджувати, що він не є першоджерелом кадрів зі стратою українського військового.

Реакція Позднякова на поширення відео

Водночас, проросійський український блогер Анатолій Шарій стверджує, що канал, на який посилається Поздняков – також належить росіянину.

Шарій відреагував на слова Позднякова

Що кажуть OSINT-розслідувачі?

Через кілька годин після появи ролика, українська OSINT-спільнота DeepState заявила, що почала шукати товаришів по службі страченого бійця. За їхніми словами, він міг зникнути у період із травня по серпень 2022 року.

Водночас розслідувачі опублікували скрін відео, на якому видно розвантаження страченого українського бійця з шевроном.

Розвантаження страченого бійця

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли російські окупанти оприлюднюють кадри страти українських військових. Попередній випадок стався 6 березня – тоді у мережі з'явився ролик із Олександром Мацієвським, якого ЗС РФ розстріляли за фразу "Слава Україні".

Також відомо, що 24 березня ООН звинуватила Україну та РФ у стратах військовополонених. Під час презентації доповіді глава моніторингової місії ООН з прав людини Матильда Богнер заявила, що нібито відомо про "страти" 25 військових РФ та вбивства 15 захисників України. Омбудсмен Дмитро Лубинець у відповідь заявив: під час численних зустрічей з ООН цю тему жодного разу не порушували. А МЗС Києва звинуватило організацію у зрівнянні жертви та агресора.