Використали ноу-хау: ЗСУ на Времівському напрямку "розвалили" ворожу колону (відео)

Окупанти намагалися штурмувати одразу з кількох сторін. Щоб втримати позиції, підключилися всі підрозділи бригади ЗСУ і НГУ на цій ділянці.

На Времівському напрямку на Донеччині російські окупанти провалили запланований штурм. Вони спробували прорвати оборону ЗСУ в районі Великої Новосілки, але спроба виявилася невдалою. Росіян на підході рознесли бійці Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького.

Зазначається, що в районі Великої Новосілки окупанти регулярно намагаються штурмувати позиції українських захисників. Цього разу росіяни вдалися до хитрого плану — штурму одночасно на кількох напрямках.

"Противник здійснив спробу прориву піхотою на кількох напрямках. А на ділянці нашого 3-го Механізованого батальйону окупанти задіяли бронегрупу, під зав'язку забиту піхотою. Колону "зустріли" підрозділи ударних БпЛА Окремої президентської бригади — "Химери", "Булава" та "NOVA", — йдеться в повідомленні.

В результаті злагодженої роботи українських захисників, вся колона була повністю знищена, техніка спалена вщент. Ліквідовано багато окупантів.

"Тих, кому вдалося втекти з підбитої техніки, добивали мінометами, FPV-камікадзе та скидами, а також ноу-хау нашого підрозділу "Булава" — автоматом на дроні. Відео — яскравий приклад того, на що здатні сучасні безпілотні засоби в руках досвідчених операторів при правильному застосуванні та грамотному управлінні боєм командуванням", — йдеться в повідомленні.

Бійці ЗСУ подякували БГр Національної гвардії за чітку взаємодію, підтримку розвідкою та вогнем.

Нагадаємо, що HIMARS прилетіли по полігону РФ на Запоріжжі та зірвали іспит росіян із тактичної медицини.