Использовали ноу-хау: ВСУ на Времовском направлении "развалили" вражескую колонну (видео)

Оккупанты пытались штурмовать сразу с нескольких сторон. Чтобы удержать позиции, подключились все подразделения бригады ВСУ и НГУ на этом участке.

На Времовском направлении в Донецкой области российские оккупанты провалили запланированный штурм. Они попытались прорвать оборону ВСУ в районе Великой Новоселки, но попытка оказалась неудачной. Россиян на подходе разнесли бойцы Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого.

Отмечается, что в районе Большой Новоселки оккупанты регулярно пытаются штурмовать позиции украинских защитников. На этот раз россияне прибегли к хитрому плану — штурму одновременно на нескольких направлениях.

"Противник предпринял попытку прорыва пехотой на нескольких направлениях. А на участке нашего 3-го Механизированного батальона оккупанты задействовали бронегруппу, под завязку забитую пехотой. Колонну "встретили" подразделения ударных БпЛА Отдельной президентской бригады — "Химеры", "Булава" и "NOVA", — говорится в сообщении.

В результате слаженной работы украинских защитников, вся колонна была полностью уничтожена, техника сожжена дотла. Ликвидировано много оккупантов.

"Тех, кому удалось убежать из подбитой техники, добивали минометами, FPV-камикадзе и сбросами, а также ноу-хау нашего подразделения "Булава" — автоматом на дроне. Видео — яркий пример того, на что способны современные беспилотные средства в руках опытных операторов при правильном применении и грамотном управлении боем командованием", — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ поблагодарили БГр Национальной гвардии за четкое взаимодействие, поддержку разведкой и огнем.

Напомним, что HIMARS прилетели по полигону РФ в Запорожье и сорвали экзамен россиян по тактической медицине.